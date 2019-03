Vilhena: "Ik heb het gevoel dat het tijd is voor een stap hogerop"

Tonny Vilhena lijkt na dit seizoen de deur bij Feyenoord achter zich dicht te gaan trekken en laat zich daar nu ook openlijk over uit.

De middenvelder speelt al bijna zijn hele leven bij de Rotterdammers en denkt er serieus over na om de club te verlaten. Hij heeft het gevoel dat het tijd is voor een nieuwe stap. "Ik speel al zeven jaar in het eerste en heb het gevoel dat het tijd is voor een stap hogerop", laat de 24-jarige Oranje-international weten in Magazine.

Vilhena begon in 2003 in de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde in 2012 al in de hoofdmacht. Eerder kwam het nooit tot een transfer, maar nu vindt de middenvelder dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. "Het sterkt me ook in het idee dat ik toe ben aan een volgende stap in mijn carrière. Ik hoop dat het in de toekomst kan, maar het gevoel bij een nieuwe club moet goed zijn, want ik heb altijd gezegd dat je een club als Feyenoord niet zomaar verlaat."



In zijn jaren bij Feyenoord pakte Vilhena de landstitel en wist hij tot twee keer toe de en de Johan Cruijff Schaal te winnen. Dit seizoen weten de Rotterdammers met Vilhena als vaste waarde echter niet te overtuigen: Feyenoord staat met nog acht competitieduels voor de boeg derde in de en heeft geen zicht meer op prijzen. "Ik wil niet zeggen dat het bij Feyenoord nu te makkelijk gaat", aldus de linkspoot, die weet wat hij wel. "Het heeft geen zin voor mij om naar een club te gaan waar ik niet pas of waar ik niet aan spelen toekom. Ik wil in elk geval graag in een voetballend team terecht komen."



Hoe dan ook zal een vertrek bij zijn jeugdliefde hem zwaar vallen. "Ik denk dat het moeilijk zal zijn, want ik ben al van kleins af aan bij de club. Ik moet alleen ook vooruit denken, dus ook als het zover is, zal Feyenoord een speciaal plekje in mijn hart houden." Vilhena droeg tot op heden 250 keer het shirt van Feyenoord en speelde daarnaast vijftien interlands voor Oranje. Onlangs kreeg hij tegen Wit-Rusland en Duitsland geen speelminuten van bondscoach Ronald Koeman.