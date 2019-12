Vilhena: "Hij is echt fan en was dolblij met dat shirt van Frenkie"

In het buitenland wordt weer met waardering over het Nederlands elftal gesproken, zo heeft Tonny Vilhena gemerkt bij FK Krasnodar.

De middenvelder, die afgelopen zomer voor circa negen miljoen euro werd overgenomen van , kreeg van verschillende mensen te horen dat Virgil van Dijk de Ballon d'Or had moeten winnen, en niet Lionel Messi. Vilhena moest daarnaast een ploeggenoot van Krasnodar een shirt van Frenkie de Jong bezorgen.

"Veel ploeggenoten van mij vonden dat Virgil van Dijk de Gouden Bal had moeten winnen. Ikzelf ook", vertelt Vilhena in een interview met Voetbal International . De ex-Feyenoorder snapt evenwel dat de Ballon d'Or voor de zesde keer naar Messi ging. "Lionel Messi is de beste voetballer ter wereld, dat staat buiten kijf. Maar als je kijkt naar vorig seizoen, had Virgil het verdiend hem te winnen."

Naast Van Dijk kan ook De Jong op veel sympathie rekenen in Rusland. Tienvoudig Russisch international Yuri Gazinski verzocht Vilhena zelfs om een Oranjeshirt van de -middenvelder mee terug te nemen naar Krasnodar.

Lees beneden verder

"Toen ik me afgelopen jaar moest melden bij Oranje, vroeg Yuri me een shirt te vragen aan Frenkie de Jong. Hij is echt fan van hem. Dat heb ik voor hem geregeld. Toen ik het gaf, was hij echt dolblij met dat shirt van Frenkie."

Vilhena liet onlangs in een ander interview met Voetbal International weten dat hij het EK nog lang niet uit zijn hoofd heeft gezet, ondanks de concurrentie van onder meer De Jong. "Er komt een EK aan en daar wil ik bij zijn. Ik hoop dat Koeman me die kans geeft."

"Hij weet als geen ander wat-ie aan me heeft." Vilhena heeft nog een klein halfjaar om bondscoach Ronald Koeman te overtuigen van zijn kwaliteiten. "In een seizoen gebeuren er altijd rare dingen: blessures, pech... Ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben."