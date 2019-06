Vijf veranderingen die we willen zien in Carrière Modus FIFA 20

Terwijl Ultimate Team meestal alle aandacht krijgt, heeft de Carrière Modus dringend behoefte aan een opfrisbeurt.

Op EA Play werd onlangs FIFA 20 onthuld aan de wereld met daarbij een diepgaande blik op de nieuwe VOLTA-modus, die doet denken aan de oude FIFA Street-games. De FIFA-fans kunnen echter niet wachten op informatie over de terugkerende gamemodi in het spel, met name de Carrière Modus.

Terwijl Ultimate Team elk jaar veel liefde ontvangt, is de Carrière Modus de laatste tijd niet veel veranderd. In feite was de enige nieuwe functie in FIFA 19 de aanpassing van de en -wedstrijden, wat niet overdreven goed werd ontvangen door de doorgewinterde spelers van het speltype.

EA heeft onthuld dat het eind juli zal praten over de veranderingen in de Carrière Modus van FIFA 20. Aangezien dit nog steeds een maand duurt, zijn hier vijf updates waarvan Goal hoopt dat ze worden doorgevoerd.

Verbeter de wedstrijdkalender

Dit is al een tijdje een probleem. Conditie is een integraal onderdeel van de Carrière Modus en wordt moeilijker onder controle te houden als je twee wedstrijden in twee dagen moet spelen - dat zou nooit moeten gebeuren. Natuurlijk is de wedstrijdkalender in Engeland overvol, veel buitenlandse managers hebben daarover hun frustratie geuit, maar het seizoen is lang genoeg om dit te voorkomen.

Hopelijk zal hiervoor slechts een eenvoudige bugfix van EA nodig zijn om dit te verhelpen en dan zullen onze spelers eindelijk nog enige tijd over hebben om uit te rusten voor de volgende wedstrijd, hoewel er natuurlijk nog steeds een goede bank nodig is.

Beheer de ontwikkeling van de club

Dit was iets dat je kon doen in FIFA 07 en waarop in deze generatie enorm op kan worden voortgeborduurd. Beslissingen nemen, zoals het bepalen van de ticketprijzen, het aanvragen van een stadionuitbreiding of het verbeteren van je trainingsfaciliteiten zou de modus verjongen, vooral als die beslissingen een directe impact hebben op het spel. Nadat je van je club een topteam hebt gemaakt, zou je meer fans moeten aantrekken en daardoor krijg je misschien een groter transferbudget. Huur nieuwe trainers in zoals een aanvalscoach zodat je spitsen sneller hun potentieel bereiken. Je ziet waar we naartoe gaan.

Een positieve verandering die onlangs in Carrière Modus werd aangebracht, was de introductie van meer specifieke doelen voor elke club. Dit zou perfect kunnen aansluiten bij het beheren van de clubontwikkeling, omdat het bereiken van elke doelstelling je direct zou moeten belonen. Als het vergroten van naamsbekendheid bijvoorbeeld je doel is en je een topspits vastlegt, zou je het stadion aan het einde van het seizoen kunnen uitbreiden.

Meer realistische transfers