Vijf dingen die we leerden van de Champions League-groepsfase

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de laatste zestien, maar is niet indrukwekkend, waar er ook werk aan de winkel is voor Juventus en Man City.

De groepsfase van de Champions League is voorbij, met 64 teams die geslonken zijn tot 16 voor de knock-outfase.

Er zijn een paar verrassingen geweest en hoewel de meerderheid van de gekwalificeerde teams al voor de laatste speeldag bekend waren, streden Tottenham Hotspur, Internazionele, Liverpool een SSC Napoli tot op de laatste minuut nog om een plek.

Maar welke conclusies kunnen we trekken uit deze boeiende eerste ronde? Welke teams hebben verrast en welke teams moeten een snelle verbetering laten zien om een vroege uitschakeling in de achtste finales te voorkomen?

Van het dodelijke trio van Paris Saint-Germain tot een verontrust onvruchtbaar begin van het succesvolste Champions League-team. Dit is wat we hebben geleerd van de groepsfase...

Vierde opeenvolgende titel lijkt ver weg voor matig Real

De mars van Real Madrid naar drie opeenvolgende Champions League-titels is een van de meest ongelooflijke verhalen in de recente voetbalgeschiedenis. Tenzij er vanaf januari echt iets dramatisch verandert, zal er geen vierde komen.

Los Merengues leden een vreselijke start van het leven zonder Zinédine Zidane, architect van de drievoudige triomf, en ontsloeg zijn opvolger, Julen Lopetegui, halverwege de groepsfase.

De resultaten genoten aanvankelijk een opleving onder Santiago Solari, die, net als Zidane, door en door een Madrid-man is, gepromoveerd vanuit Castilla. Maar er is nog veel werk aan de winkel.

Terwijl Solari effectief een B-team koos voor de 3-0 nederlaag van woensdag tegen het al uitgeschakelde CSKA Moskou, hebben de manier en het historische karakter van de nederlaag, in combinatie van de ongelijke LaLiga-vorm van de club, de enorme omvang van de baan van de Argentijn geïllustreerd.

Meest dringend is de noodzaak om de doelpunten die Cristiano Ronaldo achterliet te vervangen; met drie doelpunten per persoon hebben Gareth Bale en Karim Benzema acceptabel gepresenteerd, maar ver beneden het recordbrekende niveau waarop CR7 voortborduurde om hen naar de overwinning te drijven.

Jonge kanonnen hebben Dortmund & Ajax kanshebbers gemaakt

De dagen van Edgar Davids, Patrick Kluivert, Andreas Möller en Paul Lambert zijn misschien al lang voorbij, maar de Champions League van dit jaar heeft een duidelijk midden jaren 90-gevoel dankzij de heropleving van twee voormalige Champions League-krachtpatsers.

Borussia Dortmund en Ajax zijn beide weer in opkomst na recente misère, maar hun respectievelijke succes is gebouwd op jonge, levendige selecties die putten uit toptalent, zowel nationaal als internationaal.

Dortmund heeft een comfortabele voorsprong in de Bundesliga en won hun groep, door het altijd gevaarlijke Atlético Madrid te verslaan. Spelers als Achraf Hakimi, Jadon Sancho en Raphaël Guerreiro zijn een openbaring geweest, bekwaam gesteund door de oudere koopjes Axel Witsel en Paco Alcácer.

Het is echter de reeks van Ajax naar de laatste zestien die meer aandacht heeft getrokken.

Eigen jeugdspelers Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn nu in het vizier van enkele Europese topclubs en de Nederlandse grootmacht eindigde de groepsfase met een spannende 3-3 gelijkspel van woensdag tegen Bayern München, waar ze de Duitsers bijna aftroeven met de eerste plaats in Groep E.

In een tijdperk dat wordt gedomineerd door de financiële elite, is het opwinderd dat twee verjongde voormalige kampioenen weer op de voorgrond te zien zijn.

Lyon bewees Pep's wachten op een nieuwe titel door kan gaan

Met de titelhouder Real Madrid, Barcelona en zelfs Juventus die dit seizoen tot nu toe niet in staat zijn geweest om een consistente reeks neer te zetten, zowel in eigen land als in Europa, belooft de huidige Champions League-editie een van de meest open te zijn in de recente geschiedenis.

Die machtsvacuüm heeft de deur op een kier gezet voor een ander team om de mantel van vroege favoriet te pakken: Josep Guardiola's Manchester City. Echter, de Engels landskampioen, dat onlangs werd aangeprezen als 'de nieuw Invincibles', hebben zich allesbehalve bewezen.

Chelsea's vastberaden inspanning in het weekend toonde aan dat City gefrusteerd kan raken door een vastberaden defensieve instelling, vooral met talisman Kevin De Bruyne die geblesseerd is.

Het was echter Olympique Lyonnais dat liet zien dat het ook mogelijk is om met prachtig spel de ploeg van Guardiola partij te bieden. De Ligue 1-ploeg viel City meedogenloos aan in beide groepswedstrijden, waar ze aan de haal gingen met de zege in het Etihad Stadium, maar geen geluk hadden om een tweede overwinning te behalen door een late gelijkmaker van Sergio Agüero in Lyon.

City blijft een van de meest waarschijnlijke teams om de boventoon te voeren in het seizoen 2018/19 en geeft Pep de titel die hij voor het laatst in 2011 won, maar ze moeten leren van de angst die ze zowel thuis als uit hebben ervaren om nog meer teleurstellingen te voorkomen en hun eerste Champions League te winnen.

PSG had de MANNEN al - nu moeten ze het bewijzen

Het MSN-tijdperk is al lang voorbij, Madrid heeft een bitter afscheid genomen van hun BBC, dus nu zijn alle open gericht op de drie MANNEN in het Parc des Princes.

Kylian Mbappé, Edinson Cavani en Neymar zijn zonder twijfel Europa's meest gevreesde aanvalslinie. Het trio heeft al een ongelooflijk gecombineerd aantal van 43 doelpunten gemaakt in alle competities, waaronder 10 in de Champions League, waar Paris Saint-Germain zowel Liverpool als SSC Napoli versloeg in de strijd om de eerste plek in de 'groep des doods' van dit jaar.

Die vuurkracht is niets nieuws en was net zo krachtig afgelopen seizoen. Maar een nieuw ingrediënt heeft zich zichtbaar gemaakt rond de Franse hoofstad voor de nieuwste editie van de competitie die PSG zo graag wil winnen.

Een toegevoegde kracht in de ruggengraat van de club, dat pijnlijk tekortschoot ten opzichte van Real Madrid in de achtste finales van 2017/18, is duidelijk gebleken in de scherpe confrontaties met hun twee belangrijkse rivalen, Napoli en Liverpool.

Met de eerste plek die veilig gesteld is in Groep C, moeten de mannen van Thomas Tuchel zelfverzekerd tegen een van de als nummer twee geplaatste kanshebbers.

Hou vast aan de spirit die ze hebben getoond toen Liverpool verslagen werd toen er druk werd uitgeoefend in het Parc des Princes en de MANNEN hebben meer dan genoeg mogelijkheden om voor de rest te zorgen.

Zelfs met Ronaldo heeft Juventus het lastig

Het zou de ontmoeting zijn van de twee grote voetballende grootmachten: Juventus, de onbetwiste kampioen van Italië die de continentale glorie consequent hebben zien ontsnappen uit hun klauwen, en Cristiano Ronaldo, een Champions League-specials die de doelpunten en inspiratie zou brengen die nodig zijn om die extra stap te zetten en de titel te winnen.

Tot dusver echter - en het moet gezegd worden dat het nog erg vroeg is om conclusies te trekken - heeft het partnerschap nog niet helemaal opgeleverd hoe Juve het in eerste instantie zou hebben gewenst.

De toevoeging van Ronaldo aan een reeds met sterren bezaaide ploeg heeft voorspelbaar de Italiaans landskampioen in eigen land nog sterker gemaakt en hij heeft tien doelpunt gemaakt, terwijl zijn nieuw werkgever hun weg naar een toch al onvermijdelijke achtste opeenvolgende Scudotto heeft ingezet.

Maar het is in de Champions League waar zowel Juve als Cristiano hun spel moeten opvoeren. Ronaldo liep tegen een nogal ongelukkige rode kaart aan in zijn Europese debuut voor de club en scoorde slechts één keer in zijn vijf optredens in Groep H.

Juventus begon hun seizoen ondertussen op rolletjes, maar leek duideljk ondermaats in nederlagen tegen Manchester United en Young Boys, teams die ver verwijderd zijn van de elite in de editie van dit jaar.

La Vecchia Signora had het geluk om hun gewenste eerste plek te behouden en er zal nog veel meer verwacht worden van zowel Juve als Ronaldo als ze als echte kanshebbers worden beschouwd.