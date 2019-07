Viertal keert terug bij PSV voor cruciale wedstrijd in Zwitserland

Nick Viergever, Érick Gutiérrez, Hirving Lozano en Donyell Malen keren terug in de basiself van PSV.

De returnwedstrijd tegen FC Basel in de tweede voorronde van de staat op het programma. Het viertal begon afgelopen weekend in de wedstrijd tegen in het kader van de Johan Cruijff Schaal nog op de reservebank (2-0), maar is dinsdagavond in Zwitserland vanaf het begin weer van de partij. won de heenwedstrijd vorige week in Eindhoven met 3-2.

Na de 3-2 overwinning van vorige week in het Philips Stadion besloot trainer Mark van Bommel tegen Ajax vier wijzigingen aan te brengen in zijn basiself. De trainer van PSV gaf Olivier Boscagli, Jorrit Hendrix, Cody Gakpo en Sam Lammers in de Johan Cruijff ArenA een kans te geven, maar zij zijn hun basisplaats nu weer kwijt. Lammers is er tegen Basel sowieso niet bij, want de spits viel tegen Ajax geblesseerd uit en is niet fit genoeg.

PSV begint zodoende met dezelfde elf namen als vorige week tijdens de heenwedstrijd. Toen stevende het team van Van Bommel lang af op een 1-2 nederlaag, maar door late doelpunten van Lammers en Malen trokken de Eindhovenaren alsnog aan het langste eind. Ricky van Wolfswinkel speelde namens Basel toen negentig minuten en kan dinsdagavond opnieuw rekenen op een basisplaats bij de Zwitsers.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadilek; Rosario, Bergwijn, Gutierrez; Lozano, Malen, Bruma

Opstelling FC Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Xhaka; Frei, Balanta; Van Wolfswinkel, Zuffi, Stocker; Ajeti