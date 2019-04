Viering van Moise Kean na racisme valt verkeerd: "Het beste antwoord"

Moise Kean speelde dinsdag een hoofdrol bij Juventus, dat mede dankzij een goal van de jonge aanvaller met 0-2 van Cagliari won.

Kean scoorde voor het vierde opeenvolgende duel en hij vierde zijn doelpunt voor de harde kern van Cagliari. Hij deed dat enigszins provocerend: stilstaand, met zijn armen uitgestrekt. Het leidde tot nog meer racistische uitingen jegens de aanvaller en het duel werd tijdelijk stilgelegd.



Kean was tijdens de wedstrijd namelijk al racistisch bejegend door een deel van de fans, die op dat gebied sowieso over een dubieus verleden beschikken. Ook Blaise Matuidi en Alex Sandro waren geregeld het doelwit. "Je moet heel intelligent zijn om met dit soort situaties om te gaan en je moet mensen niet provoceren", reageerde Massimiliano Allegri na afloop. "Dat betekent, natuurlijk, niet dat de manier waarop deze idioten in het publiek reageren gerechtvaardigd is."



"Er zijn altijd idioten die stomme dingen doen en het voor de rest verpesten. Ik denk niet dat erover praten altijd helpt", vervolgde de trainer van . "En het stilleggen van een wedstrijd helpt ook niet, niet iedereen in het stadion is schuldig. We moeten de camera's gaan gebruiken, de schuldigen vinden én de schuldigen straffen. Het is heel simpel, identificeer deze personen en schors ze niet voor een of twee jaar. Geef ze een levenslang stadionverbod. We hebben de technologie en we kunnen ertegen optreden als de autoriteiten dat willen. Het probleem is dat ze dat niet willen."



Leonardo Bonucci was een van de eerste spelers die Kean weghaalde bij de plek om erger te voorkomen. "Kean weet dat als hij scoort, dat hij dat met zijn ploeggenoten moet vieren. Hij weet heel goed dat hij iets anders had kunnen doen", zo luidde de opvallende kritiek van de verdediger. "Er waren racistische uitingen na de goal. Matuidi hoorde dat en was boos. Meer niet. Ik denk dat de schuld fifty-fifty is. Moise had dat niet moeten doen en de fans hadden niet zo moeten reageren. We zijn professionals, we hebben een voorbeeldfunctie en we moeten niemand provoceren."



In de optiek van Cagliari-preses Tommaso Giulini was er van racisme geen sprake. "Als Federico Bernardeschi op dezelfde manier een doelpunt had gevierd, zou hij op dezelfde wijze zijn behandeld", claimde de hoogste sportbestuurder. "Ik wil niet dat mensen hier zelfingenomen over worden, maar enkele spelers van Juventus hebben mij al laten weten dat Kean het niet op die manier had moeten vieren. Als het racistische uitingen waren, dan zitten onze fans fout. Maar het was te doen om de viering en het zou ook zijn gebeurd als hij een andere huidskleur zou hebben gehad. Ik heb alleen gefluit en boegeroep gehoord. Als jullie een paar racistische leuzen hebben gehoord, dan is dat absoluut fout. Maar het is absoluut niet nodig om alle supporters van Cagliari over een kam te scheren."



Kean had na afloop geen spijt van zijn actie. "Het beste antwoord op racisme", plaatste de aanvaller na afloop op zijn Instagram-account. Matuidi plaatste een foto van Kean op hetzelfde medium, vergezeld door de hashtag #notoracism.