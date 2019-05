Viergever pakt zeer pijnlijke primeur: "Dan heb je gefaald"

Nick Viergever heeft zondag een negatieve primeur op zijn naam gezet nu PSV in de Eredivisie tweede gaat eindigen achter kampioen Ajax.

Het is namelijk voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal dat een speler vijf keer op rij tweede wordt in de . De verdediger ruilde afgelopen zomer in voor . De Eindhovenaren kondigden op Twitter de komst van Viergever aan met de woorden If you can't beat them, join them . Inmiddels is Ajax echter bijna zeker van de titel en volgt men PSV op als landskampioen.



Viergever steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken via het clubkanaal van PSV. "Het was niet het PSV wat we graag wilden zien", doelt de stopper op de verloren wedstrijd tegen . "In de tweede helft werden we afgetroefd op duels, konden ze er makkelijker doorheen spelen. In de eerste helft ging er voetballend gezien te veel fout."



"We kregen wel kansen. We zeiden in de rust tegen elkaar dat de uitvoering beter moest, maar we kregen geen grip", aldus Viergever, die erkent dat de titelstrijd voorbij is. "Het verschil is veertien goals, dat gaat niet meer gebeuren. Dan is het gewoon over en uit, dat is een teleurstelling. Wij wilden kampioen worden dit seizoen. Dat is niet gelukt, dus dan heb je gefaald in je doelstelling."