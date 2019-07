Viergever niet uit op transfer: "Volledig met PSV bezig"

PSV nam deze zomer al afscheid van basisspelers Angeliño, Luuk de Jong en Daniel Schwaab.

Daar had Nick Viergever bij kunnen komen, daar er belangstelling bestaat voor de 29-jarige verdediger. Viergever geeft in gesprek met het Eindhovens Dagblad echter te kennen dat hij momenteel niet bezig is met een vertrek bij de Eindhovenaren.

"Geruchten zijn er altijd en er is ook wel geïnformeerd, maar een club moet op alle fronten perfect bij me passen en dat was niet het geval. Ik ben volledig met bezig. Je weet dat je hier altijd voor de prijzen speelt en voor -voetbal kunt gaan. Dat zijn dingen die je niet makkelijk opgeeft", stelt Viergever. PSV kan al snel aan de bak, daar eind juli al de eerste ontmoeting met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League op het programma staat.



"Met heb ik ook al eens van die periodes meegemaakt. We wisten vorig seizoen al dat er mutaties in de selectie zouden komen en dat dit wedstrijdschema zou volgen. Het is aan ons om de speelwijze die de trainer voor ogen heeft in trainingen zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Aan het schema kunnen we niks veranderen en we moeten daarmee zo goed mogelijk om zien te gaan", weet de ervaren verdediger van PSV.



Tussen de ontmoetingen met FC Basel door staat ook de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen op het programma. "De voetbalkalender is bomvol en de vakantie is dit jaar kort. Of dat goed is, is een tweede, maar wij gaan ons daar nu niet mee bezighouden", aldus Viergever. Hij stelt dat het vertrek van De Jong het spel van PSV verandert. "Hij was natuurlijk heel sterk in de lucht, dus lange ballen zullen we anders moeten spelen. We hebben nu andere spelers voorin, met meer snelheid."