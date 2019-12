Viergever: "Complimenten als je deze wedstrijd afgekeken hebt"

PSV kroop woensdag door het oog van de naald in de KNVB Beker en Nick Viergever erkent dat de Brabanders tegen GVVV slecht speelden.

maakte onder trainer Mark van Bommel een bijzonder moeizame reeks wedstrijden door en de nederlaag tegen van afgelopen week leidde eerder deze week uiteindelijk tot het ontslag van de oefenmeester. Ernest Faber neemt voorlopig de honneurs waar als interim-trainer en hij zat woensdagavond in het bekerduel met GVVV voor het eerst op de bank.

Een schokeffect bleef echter uit in Veenendaal, aangezien de Eindhovenaren een bijzonder moeizame wedstrijd speelden en zelfs een verlenging nodig hadden om af te kunnen rekenen met de amateurs. Mohamed Ihattaren nam in de 118e minuut van de wedstrijd de verlossende 1-2 voor zijn rekening, nadat Kostas Mitroglou en Soufiane Laghmouchi in de reguliere speeltijd voor de goals hadden gezorgd.

Lees beneden verder

Nick Viergever stak na afloop van de wedstrijd voor de camera van FOX Sports zijn frustratie niet onder stoelen of banken. "Als je deze wedstrijd hebt afgekeken, complimenten. Het was wel spannend, maar als je van voetbal houdt..." was hij duidelijk. "Het was echt bar en boos. Aan de andere kant moet je ook niet verwachten dat je hier met 5-0 had gewonnen, het is gewoon een hele vervelende week geweest."

De verdediger kan het optreden van zijn ploeg niet anders omschrijven dan 'heel, heel, heel slecht': "Het valt gewoon weg, in deze fase gaat het gewoon niet makkelijk. Er gaan heel veel dingen fout en dan moet je gewoon blij zijn als je twee minuten voor tijd de winnende maakt tegen een amateurploeg."

Viergever heeft wel complimenten voor de tegenstander, die het heel spannend wist te maken: "Maar bij ons zat er vandaag helemaal niets in. Dit moeten we heel snel vergeten en ons voor nog een keer opladen. Zaterdag nog een keer en dan is het gelukkig winterstop." De huidige nummer vier van de eindigt de eerste seizoenshelft zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen de Blauwvingers .