Vier Serie A-duels uitgesteld vanwege uitbraak van Corona-virus

Het aantal mensen dat in Italië besmet is geraakt met het Corona-virus stijgt snel.

Inmiddels hebben meer dan zeventig mensen de besmettelijke ziekte opgelopen, terwijl eerder nog zestien gevallen werden gemeld.

Ook zijn de eerste besmettingsgevallen gemeld bij Milaan en Turijn. Inmiddels zijn in Italië twee mensen door het virus overleden en heeft de uitbraak ervan ook gevolgen voor het zondagprogramma in de .

Italië wil de verdere verspreiding van het virus in het noorden van het land stoppen door enkele zwaar getroffen steden van de buitenwereld af te grendelen.

Door deze maatregel kunnen tienduizenden mensen die in die gebieden wonen geen kant meer op. Dat heeft de Italiaanse regering zaterdagavond bekendgemaakt.

Minister-president Giuseppe Conte kondigde de noodmaatregel aan nadat het aantal ziektegevallen de afgelopen twee dagen opeens flink steeg.

Alle sportieve evenementen in de regio's Lombardije en Veneto worden zondag afgelast. - , Atalanta - en Hellas Verona - Cagliari zullen zodoende niet doorgaan. Ook het duel tussen en is zondag afgelast.

In de getroffen gebieden zijn scholen en horecagelegenheden voorlopig gesloten en zijn sportwedstrijden, kerkdiensten en carnavalsoptochten afgelast.

Mensen wordt geadviseerd zo veel mogelijk binnen te blijven, mondkapjes te dragen als ze naar buiten gaan en bij griepsymptomen zo snel mogelijk een arts in te lichten.

Al bij de eerste ziektegevallen, nu drie weken geleden, riep de Italiaanse regering een sanitaire noodtoestand uit en legde al het vliegverkeer met China stil.

Italië is goed voor het overgrote deel van het aantal geïnfecteerden in Europa. In Duitsland zijn zestien gevallen gemeld, in Frankrijk twaalf.