"Vier punten uit vijf duels, maar voor veel Feyenoorders is seizoen geslaagd"

Feyenoord ging zondag na de overwinning op Ajax van een week ervoor verrassend onderuit tegen Excelsior.

En daardoor is het gat met de nummer twee uit Amsterdam weer opgelopen tot elf punten. Nummer vier AZ nadert de Rotterdammers door een zege op FC Emmen daarnaast tot op vier punten en Willem van Hanegem is niet te spreken over de prestaties van zijn oude club. De clubicoon van Feyenoord roept maandagochtend op tot grote veranderingen.

"Vier punten uit de laatste vijf wedstrijden, maar voor veel Feyenoorders is het seizoen toch al geslaagd, want Ajax is een keertje verslagen. Als Ajax geen prijs wint, is het seizoen voor veel Rotterdammers al geslaagd. Altijd maar bezig zijn met een andere club en zelf zo vaak volledig door de bodem zakken, het is absurd", concludeert hij in zijn column in het Algemeen Dagblad .



Trainer Giovanni van Bronckhorst vertrekt na dit seizoen en Dick Advocaat wordt genoemd als een van zijn opvolgers. Van Hanegem denkt echter niet dat de Kleine Generaal de best mogelijke optie is: "Eerlijk gezegd vind ik het een beetje armoedig dat ze nu bij hem hebben aangeklopt", vervolgt hij zijn verhaal. Volgens Van Hanegem is er 'iets echt goed mis' in De Kuip en hij denkt dat het tijd is voor een frisse wind met nieuwe gezichten.



Het resultaat van Feyenoord tegen Excelsior heeft deze gedachte alleen maar versterkt: "Die 2-1 in de slotfase, het leek alsof ze het allemaal wel prima vonden. Blijkbaar draait alles om de halve finale in de beker tegen Ajax later deze maand. Om Ajax nog iets meer te tergen start de kaartverkoop op 6 februari, 6-2 dus. Ik vrees de boemerang."