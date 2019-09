Vier Nederlanders bij afscheidswedstrijd van Vincent Kompany

Vincent Kompany neemt woensdag 11 september officieel afscheid van Manchester City.

De 33-jarige verdediger heeft vier Nederlanders uitgenodigd voor de testimonial match in het Etihad Stadium. Naast Robin van Persie, Rafael van der Vaart, Nigel de Jong en Edwin van der Sar hebben ook onder meer Thierry Henry en Cesc Fàbregas een uitnodiging ontvangen van Kompany voor het duel tussen de Legends en de Premier League All-Stars.

Kompany droeg in totaal elf seizoenen het shirt van the Citizens en de 89-voudig international van België veroverde in die periode viermaal de Engelse landstitel, tweemaal de en vier keer de EFL Cup. Zijn laatste optreden namens Manchester City was in de met 6-0 gewonnen bekerfinale tegen van afgelopen seizoen. De Manchester City Legends staan onder leiding van Josep Guardiola, terwijl de Belgische bondscoach Roberto Martínez de Premier League All-Stars onder zijn hoede neemt.

Kompany keerde deze zomer als speler-trainer terug bij zijn grote liefde , al heeft hij de taken als trainer inmiddels alweer doorgegeven aan assistent-trainer Simon Davies. De tegenvallende resultaten van Paars-Wit in de Jupiler lagen hieraan ten grondslag. Kompany kwam tijdens zijn actieve loopbaan ook nog twee seizoenen uit voor Hamburger SV, waar hij samenspeelde met Van der Vaart.

Volledige selectie Manchester City Legends: Joe Hart, Costel Pantilimon, Vincent Kompany, Aleksandr Kolarov, Joleon Lescott, Micah Richards, Kolo Toure, Pablo Zabaleta, Richard Dunne, Gael Clichy, Nigel De Jong, Samir Nasri, Shaun Wright-Phillips, Stephen Ireland, David Silva, Dietmar Hamann, James Milner, Craig Bellamy, Sergio Aguero, Edin Dzeko, Mario Balotelli en Benjani.

Volledige selectie Premier League All-Stars: Edwin van der Sar, Shay Given, Phil Neville, Gary Neville, John O’Shea, Wes Brown, Paul Scholes, Nicky Butt, Michael Carrick, Ryan Giggs, Rafael van der Vaart, Cesc Fàbregas, Thierry Henry en Robin van Persie.