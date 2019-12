'Vier miljoen euro scheidt Barcelona en AC Milan nog van wintertransfer'

Jean-Clair Todibo staat pas sinds begin dit jaar onder contract bij Barcelona.

De negentienjarige verdediger maakte vooralsnog vijf keer zijn opwachting in de hoofdmacht van de Catalanen. Hier lijken echter niet veel optredens meer bij te gaan komen, daar Todibo volgens berichten uit Italië en Spanje hard op weg is naar de uitgang van het Camp Nou.

heeft zich naar verluidt namelijk met een bod van acht miljoen euro op Todibo in Spanje gemeld. Deze aanbieding ligt nog wel onder de vraagprijs van twaalf miljoen die hanteert, maar doordat het verschil slechts vier miljoen is, gaat men ervan uit dat de deal in januari rond zal komen. Todibo werd een klein jaar geleden nog voor een miljoen door Barça overgenomen van .

Lees beneden verder

Het van Peter Bosz was eveneens in de markt voor Todibo, maar de Duitsers waren niet bereid om mee te gaan in de eisen van Barcelona. De Spanjaarden willen namelijk per se een terugkoopclausule opnemen in een eventuele deal die het vertrek van de verdediger betekent en Die Werkself zien een dergelijke deal niet zitten.

Voor Milan vormt zo'n clausule echter geen probleem. Technisch directeur Eric Abidal van Barcelona en sportief directeur Ramón Planes zouden afgelopen vrijdag al met Paolo Maldini, de technisch directeur van i Rossoneri , over de deal gesproken hebben.

De oud-verdediger heeft de delegatie uit Spanje toen laten weten hiermee akkoord te gaan. Todibo maakte afgelopen dinsdag tegen in de overigens nog wel de negentig minuten vol.