Vier AZ-spelers en twee Ajacieden in basis bij Jong Oranje vanavond

Jong Oranje begint vanavond op De Vijverberg tegen de leeftijdsgenoten van Cyprus aan zijn EK-kwalificatiecampagne.

Bondscoach Erwin van de Looi heeft in zijn opstelling basisplaatsen over voor veel bekende namen uit de . Ludovit Reis van is de enige basisspeler die actief is in een buitenlandse competitie.

Van de Looi kies tegen Cyprus in het doel voor Maarten Paes: de 21-jarige doelman is dit seizoen basisspeler bij en houdt Kjell Scherpen op de bank. Achterin kunnen Deyovaisio Zeefuik ( ), Perr Schuurs ( ), Justin Hoogma (FC Utercht) en Owen Wijndal ( ) rekenen op een basisplaats. Rick van Drongelen van Hamburger SV moet genoegen nemen met een reserverol.

Op het middenveld lijkt Van de Looi dynamiek en controle te prefereren boven creativiteit, met de basisplaatsen voor Reis, Dani de Wit (AZ) en Teun Koopmeiners (AZ). Tahith Chong van zit op de bank, net als Abdou Harroui van .

De voorhoedespelers heten tot slot Calvin Stengs (AZ), Kai Sierhuis (FC Groningen) en Noa Lang (Ajax). Zij hebben de concurrentiestrijd gewonnen van onder meer Ferdi Kadioglu ( ) en Daishawn Redan ( ). AZ-spits Myron Boadu had zich in een eerder stadium afgemeld vanwege fysieke klachten.

Opstelling : Paes; Zeefuik, Schuurs, Hoogma, Wijndal; Reis, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Sierhuis, Lang.

Reserves Jong Oranje: Chong, Kadioglu, Scherpen, Floranus, Doekhi, Redan, Harroui, Van Drongelen, Matusiwa

Oranje speelt dinsdagavond de eerste wedstrijd, waar Cyprus al twee keer in actie is gekomen. De kwalificatiegroep bestaat naast Oranje en Cyprus uit Gibraltar, Noorwegen, Portugal en Wit-Rusland.