Vieira verwacht veel van Dolberg: "We zochten een spits van wereldklasse"

Kasper Dolberg rondde deze week zijn transfer van Ajax naar OGC Nice af.

De Deense spits levert zijn voormalig werkgever een transfersom van 20,5 miljoen euro op en tekende voor vijf seizoenen in Zuid-Frankrijk. Dolberg is blij met zijn overstap naar Nice, terwijl trainer Patrick Vieira op zijn beurt zeer tevreden is met de komst van de 21-jarige aanvaller.

Dolberg ziet Nice als 'de juiste keuze', zo gaf hij aan bij zijn presentatie. "Ik had een club nodig die in mij geloofde", aldus de Deen, die aan het begin van het seizoen het vertrouwen kreeg bij , maar al snel op de bank en zelfs tribune terechtkwam. "Het duurde lang voor de transfer helemaal rond was. Hoe langer het duurde, hoe meer ik overtuigd was hier te komen. Verschillende zaken hebben mij overtuigd en vooral het project dat hier nu start. Daarvan wil ik deel uitmaken."

Lees beneden verder

"Zijn komst hing al enige tijd in de lucht. Het was ons doel om een spits van wereldklasse te vinden die ons naar een andere dimensie kan brengen", reageert Vieira op de komst van Dolberg. "Kasper is technisch heel vaardig aan de bal. Wat ik ook aan hem waardeer, is dat hij niet zelfzuchtig is. We zijn heel blij dat hij hier is." De trainer verwacht dat het nog wel even duurt voordat Dolberg zijn niveau haalt in de . "Hij heeft de laatste tijd weinig getraind bij Ajax. Belangrijk is dat we weten waartoe hij in staat is."

Dolberg had bij Ajax nog een contract tot medio 2022. TSG wilde hem naar verluidt huren, maar de aanvaller wilde definitief breken met de Amsterdammers.

Na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Rasmus Kristensen, Daley Sinkgraven, Lasse Schöne, Kostas Lamprou en Václav Cerny was Dolberg de achtste Ajacied die de club deze zomer verlaat. Een dag na zijn vertrek werd Dani de Wit nog verkocht aan .