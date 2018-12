VIDEO: Sancho, Havertz, De Ligt en de beste talenten van 2018

Goal heeft een ranglijst gemaakt van de best presterende talenten die op of na 1 januari 1999 zijn geboren.

Nu 2018 bijna voorbij is, kijken we terug naar het jaar dat achter ons ligt.



En opnieuw hebben we twaalf maanden meegemaakt waarin een veelbelovende nieuwe generatie zichzelf heeft laten zien.



Op de eerste plaats in Goal's lijst van de beste spelers die geboren zijn na 1 januari 1999 (beoordeeld op hun prestaties in 2018, red.) staat Dortmund's Jadon Sancho.



Het voormalige talent van Manchester City heeft in Europa's beste vijf competities van alle spelers die geboren zijn in deze eeuw de meeste assists achter zijn naam gezet.

Arsenal-talent Reiss Nelson (19) maakte ook indruk in Duitsland, op huurbasis bij Hoffenheim. Alleen Kylian Mbappé heeft dit jaar van alle tieners in de top vijf competities meer doelpunten gemaakt.



De Bundesliga is hard op weg om the place to be te worden voor jonge spelers. Kai Havertz werd bij Bayer Leverkusen de snelste speler die in de geschiedenis van de Duitse competitie tien assists produceerde.



In Italië blijft Gianluigo Donnarumma het goed doen bij AC Milan en in de Eredivisie ontpopt Matthijs de Ligt zich als een slimme passende verdediger die op interesse kan rekenen vanuit heel Europa.