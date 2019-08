VIDEO - Makkelie bekijkt Ajax-treffer: "Bas, check complete"

De KNVB heeft beelden vrijgegeven van de communicatie tussen VAR Danny Makkelie en de arbitrage tijdens Vitesse - Ajax, bij de 2-2 van Dusan Tadic.

De Serviër bepaalde de eindstand in Arnhem zaterdagavond op 2-2, maar er hing een luchtje van buitenspel aan dat doelpunt. Uit de herhaling bleek echter dat Tadic bij de assist van Donny van de Beek niet buitenspel stond. Op de vrijgegeven beelden van de KNVB is te zien hoe VAR Makkelie het doelpunt checkte.

Na de wedstrijd in de Gelredome meldde Makkelie zich al op Instagram om FOX Sports te corrigeren. De zender suggereerde dat Tadic wél buitenspel stond. "FOX gebruikt de verkeerde lijn bij het doelpunt van Tadic. Bij FOX is de bal al gespeeld (ruimte tussen de bal en voet) en is de lijn niet gelijk getrokken aan de verdediger."

"Bij de VAR foto is duidelijk te zien dat op het werkelijke moment van spelen Tadic geen buitenspel staat. Zo word je als TV-kijker toch aardig misleid", aldus de video-arbiter.

Het duel in Arnhem stond zaterdagavond onder leiding van Bas Nijhuis. Een dag later hanteerde Makkelie zelf de fluit bij - Sparta.

pakte bij een punt door twee keer terug te komen van een achterstand. Matus Bero opende binnen het kwartier de score voor de thuisploeg en Van de Beek produceerde na een half uur de gelijkmaker. Nadat Riechedly Bazoer in de tweede helft scoorde namens Vitesse, bepaalde Tadic de eindstand dus op 2-2.