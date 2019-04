VIDEO - Innovatie Kampioenen: Manchester United's bliksemaanval beangstigt Champions League-teams

De mannen van Ole Gunnar Solskjaer laten dit Champions League-seizoen flitsende counteraanvallen zien.

Na de historische overwinning tegen Paris Saint-Germain in de vorige ronde wil in de nog meer ravage aanrichten tegen .



De Catalaanse grootmacht is één van de favorieten om de halve finales te halen, maar onder leiding van Solskjaer is United opgebloeid met een nieuwe speelstijl. Defensieve organisatie wordt gecombineerd met een enorm tempo in de tegenaanval.



The Red Devils hebben dit seizoen de minste doelpunten weggegeven vanuit een omschakelmoment. In aanvallend opzicht gaat de ploeg als collectief het snelst naar voren (1,66 meter per seconde).



De counteraanvallen zijn doorgaans productief; als het gaat om kansen afronden staat United in dit Champions League-seizoen op de tweede plek (60%).

Bekijk de video hierboven voor de statistieken en volledige uitleg.



Tijdens het seizoen 2018/19 zal de reeks 'Innovatie Kampioenen' de Intelligent Movement van Europa's topteams belichten. Volg de serie op Facebook op ​Nissan Football Lab.