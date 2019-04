VIDEO - Innovatie Kampioenen: Manchester City wil dominantie laten zien in Champions League

De onmiskenbare speelstijl van Pep Guardiola heeft Manchester City dit seizoen dichter bij Europese glorie gebracht.

komt in een bekende ploeg tegen in de kwartfinales van de .



De overheersende ploeg van Guardiola komt steeds dichter bij een 'quadruple' en men zal ongetwijfeld vertrouwen op hun methodische manier van voetballen waarmee ze het deze jaargang zo goed doen in Europa.



Het is niet echt een verrassing dat City bovenaan staat als het gaat om de gemiddelde vooruitgang die de spelers boeken bij een pass (19,4 meter). De Engelsen blijven bovendien het langst in balbezit van alle teams in de Champions League (15,3 seconden).



City houdt niet zomaar het balbezit vast omwille van het balbezit. Guardiola's team passt met een doel; de aanvalslinie heeft dit seizoen het hoogste aantal verwachte goals per wedstrijd (2,43).



Bekijk de video hierboven voor de statistieken en volledige uitleg.Tijdens het seizoen 2018/19 zal de reeks 'Innovatie Kampioenen' de Intelligent Movement van Europa's topteams belichten. Volg de serie op Facebook op Nissan Football Lab.