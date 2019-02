VIDEO: Innovatie Kampioenen - Manchester City heeft het meest dominantie trio in de Premier League

De regerend kampioen ontmoet Chelsea dit weekend met the Blues in de wetenschap dat ze een enorme taak hebben om het magische middenveld trio van Pep te stoppen.

Mo Salah, Robert Firmino en Sadio Mané, Son, Alli en Kane?

Nee, het meest dominante trio in de Premeir League is eigenlijk te vinden bij Manchester City. Maar het zijn niet Agüero, Sterling en Sané.

Kevin De Bruyne's terugkeer van een blessure heeft het meest effectieve driemanschap van Engeland herenigd en voor een hereniging gezorgd van een magische samenwerking met David Silva en Fernandinho.

Alle drie zijn gerangschikt in de top 20 spelers met betrokkenheid bij acties uit open spel in het hart van Josep Guardiola's niet te stoppen machine dat vorig seizoen de titel veiligstelde met honderd punten en honderd doelpunten.

City's innovatieve, op balbezit gebasseerde spel is sterk afhankelijk van zijn middenveld om de toon zowel met als zonder bal te bepalen en geen centraal middenveld collectief in het land kan er mee vergeleken worden.

De Bruyne (46), Silva (34) en Fernandinho (31), zijn gerangschikts als respectievelijk 1e, 4e en 5e voor betrokkenheid bij acties die eindigen in een doelpunt.

Maurizio Sarri's Napoli was het enige team in Europa dat stilistisch werd vergeleken met City, maar zijn ploeg bij Chelsea is nog steeds aan het leren - en ze zullen hun werk op orde moeten hebben om het magische trio van City dit weekend te stoppen.

Bekijk de video hierboven voor de statistieken en volledige uitleg.

Tijdens het seizoen 2018/19 zal de reeks 'Innovatie Kampioenen' de Intelligent Movement van Europese topclubs belichten. Volg de serie op Facebook op​ Nissan Football Lab.