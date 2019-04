VIDEO: Innovatie Kampioenen - De verdediging en aanval van Juventus zien er goed uit in de UEFA Champions League

De koploper van de staat bekend om hun solide defensie, maar met Cristiano Ronaldo als speerpunt van de aanval is i Bianconeri een gevaar aan beide kanten.

Na op een dramatisch wijze uitgeschakeld te hebben in de achtste finales, wacht voor nu een ontmoeting met een heropleefde -ploeg voor een plaats in de halve finale van de UEFA .

De mannen van Massimiliano Allegri zullen op hun hoede moeten zijn voor de dreiging die de Nederlandse grootmacht heeft - het feit dat ze de titelhouder in de vorige ronde uitschakelden, toont aan dat ze een ploeg hebben om rekening mee te houden - maar Juve's benijdenswaardige sterke punten in zowel verdediging als aanval maken ze tot een extreem moeilijke tegenstander voor de Amsterdammers.

Hun karakteristieke harde verdediging heeft hen slechts 0,84 verwachte tegendoelpunten per wedstrijd in de UCL van dit seizoen opgeleverd; het laagste aantal in het toernooi.

Aan de andere kant moet i Bianconeri alleen en voor zich dulden qua verwachte doelpunten per wedstrijd en in Cristiano Ronaldo, wiens hattrick hen hielp om Atlético te verslaan, hebben ze een aanvaller die 63 doelpunten heeft gemaakt in 77 knock-outwedstrijden in de UCL.

Bekijk de video hierboven voor de statistieken en volledige uitleg.



Tijdens het seizoen 2018/19 zal de reeks 'Innovatie Kampioenen' de Intelligent Movement van Europa's topteams belichten. Volg de serie op Facebook op ​Nissan Football Lab.