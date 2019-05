VIDEO - Innovatie Kampioenen: Briljant Ajax-systeem wordt getest in Champions League

De Amsterdammers zorgen voor een frisse wind in de Champions League en de grote finale is zelfs in zicht.

Na de knappe uitzege van vorige week in het Stadium staat op de drempel van de eerste -finale voor de Amsterdammers in bijna 25 jaar tijd.



De mannen van Erik ten Hag hebben de grootste clubcompetitie van Europa volledig op zijn kop gezet. Ajax is zeker favoriet om door te gaan naar de eindstrijd in Madrid, maar de ploeg moet op z'n hoede zijn voor de teruggekeerde Heung-min Son, die in een bizarre tweede kwartfinale een belangrijke rol had tegen .



Ajax kan dit Champions League-seizoen bouwen op een solide defensie; de ploeg heeft het hoogste aantal passes per defensieve actie (8,6).



Voorin zorgt Hakim Ziyech voor de nodige creativiteit; de Marokkaan staat tweede achter Lionel Messi als het gaat om betrokkenheid bij acties die verwachte goals opleveren (9,9).



Maar Ziyech is lang niet de enige gevaarlijke speler. Son was namelijk al bij vijf Champions League-goals betrokken; een persoonlijk record.



Bekijk de video hierboven voor de statistieken en volledige uitleg.