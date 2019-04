VIDEO - Innovatie Kampioenen: Ajax schittert door systematische spel in Champions League

De ploeg van Erik ten Hag laat perfect pressievoetbal zien en heeft één van de sterren van dit Champions League-seizoen: Dusan Tadic.

Na de fantastische prestatie in het tweeluik tegen , dat in Bernabéu met 1-4 werd afgetroefd, hoopt ook hoge ogen te gooien in de kwartfinale tegen .



De Amsterdammers beschikken niet over de financiële kracht of de wereldsterren die de Italiaanse tegenstander wel heeft, maar Erik ten Hag is er wel in geslaagd een systeem aan te leren waarin de spelers het beste in zichzelf naar boven halen.



Ajax, viervoudig winnaar van het toernooi, speelt dit seizoen de beste passes per verdedigende actie van alle -teams. Ook hebben de spelers de meeste omschakelingen geforceerd die eindigden in een doelpoging (14). Daarmee spelen ze het beste pressievoetbal van alle Europese topclubs.



En de aanvallers profiteren van die speelstijl; middenvelder Dusan Tadic, de uitblinker in de return tegen Real Madrid, staat wat betreft verwachte assists op de derde plaats achter Lionel Messi en Luis Suarez.



Bekijk de video hierboven voor de statistieken en volledige uitleg.