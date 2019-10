Vidal praat niet met teamgenoot: "We zullen nooit vrienden worden"

Arturo Vidal is niet bevriend met Claudio Bravo, zo verzekert eerstgenoemde in gesprek met El Mercurio.

De 32-jarige middenvelder van zegt dat hij niet communiceert met zijn teamgenoot bij Chili. Beiden waren in de afgelopen interlandperiode voor het eerst in twee jaar weer gezamenlijk aanwezig bij de nationale ploeg.

"Een van ons moet een stap vooruit zetten en ik heb het niet gedaan. Daarom heb ik er ook geen probleem van gemaakt. We hebben beiden individueel getraind", zegt Vidal, die al langere tijd op gespannen voet leeft met Bravo. De frictie tussen de twee heeft onder meer te maken met de mislukte WK-kwalificatie voor het eindtoernooi in Rusland en het gebakkelei nadien.

De vrouw van Bravo gaf destijds aan dat de professionaliteit bij enkele spelers van Chili ontbrak, waarbij de naam van Vidal werd genoemd. Ook de schoonmoeder van de doelman van deed haar verhaal. "De hele wereld weet dat Vidal vaak dronken arriveert. Ik had een neef die bij een casino werkte. Hij zei dat Vidal om zeven uur 's ochtends het pand verliet en dat hij de casino betaalde om de camerabeelden te vernietigen", zo klonk het.

Vidal stelt nu professioneel met Bravo om te gaan. "Hij heeft alles gegeven voor de ploeg, ik ook. Iedereen bij de ploeg kon dat zien. We zijn geen vrienden, dat zullen we ook nooit worden. Maar het belang van de nationale ploeg staat voorop."

"Ik heb dingen gezegd tegen Bravo, ik heb geen reden om het tegen de media te zeggen. Ik ben een man en zeg het één-op-één. Ik weet niet of hij begrepen heeft wat ik heb gezegd, maar daarna hebben we niet meer gesproken", besluit Vidal over Bravo, voormalig keeper van Barcelona.