VfB Stuttgart heeft beet en breekt clubrecord voor jonge Turk van Galatasaray

Ozan Kabak mag zich definitief speler van VfB Stuttgart noemen. De jonge Turk is de duurste aankoop ooit voor de Duitsers.

De geruchten over de naderende overstap van de achttienjarige verdediger deden al een tijdje de rondte en de huidige nummer zestien van de Bundesliga heeft donderdagmiddag via de officiële kanalen melding gemaakt van de afronding van de transfer. Met de deal is elf miljoen euro gemoeid, zo voegt Galatasaray toe.

De afgelopen zomer van Manchester City overgenomen Pablo Maffeo was voor negen miljoen euro tot nu toe de recordaankoop van Die Schwabe. De Turks jeugdinternational, die in totaal achttien wedstrijden in de hoofdmacht van Cim Bomspeelde, heeft een contract tot medio 2024 getekend in Stuttgart. Technisch directeur Michael Reschke is opgetogen met de deal: "Het verheugt ons zeer dat Ozan ondanks aanbiedingen van een aantal Europese clubs van naam voor der VfBheeft gekozen."



"Hij heeft zijn kwaliteiten al in de Champions League laten zien en was dit seizoen een belangrijke basisspeler bij Galatasaray. Ozan is een van de meest veelbelovende defensieve talenten van Europa en wordt een belangrijke bouwsteen in onze toekomstplanning. Daarnaast zal hij ons in de tweede seizoenshelft enorm vooruit kunnen helpen."



Kabak zelf kijkt uit naar het nieuwe avontuur: "Ik ben erg blij dat de transfer erdoor gekomen is. Ik verheug me op de samenwerking met mijn nieuwe ploeggenoten, met de club en op de fans en de geweldige sfeer tijdens de thuiswedstrijden in de Mercedes-Benz Arena. Ik heb mezelf grote doelen gesteld en die wil ik met Stuttgart bereiken."