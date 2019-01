'Verzoek van Ajax vertraagt transfer van Wöber'

Maximilian Wöber is nog steeds niet gepresenteerd bij Sevilla en dat komt volgens Spaanse media door bureaucratische problemen.

Ajax meldde vorige week vrijdag al dat Wöber voor 10,5 miljoen euro naar Sevilla verkast. De Oostenrijker is echter nog altijd niet gepresenteerd door de Rojiblancos . Wöber arriveerde zondag al in Sevilla en doorliep de medische keuring vervolgens ook met succes.



De presentatie van de verdediger blijft vooralsnog echter uit omdat Sevilla bezig is met het verzamelen van de benodigde bankgaranties om de transfer helemaal af te ronden. Ajax heeft hier naar verluidt specifiek om gevraagd en de club is nu bezig om dit proces af te ronden.



El Desmarque benadrukt dat de Andalusiërs normaal gesproken genoeg financiële middelen zouden moeten hebben om een bankgarantie voor het afgesproken bedrag te kunnen krijgen. Vorig jaar ging het overigens al wel een keer mis bij de transfer van Jordan Amavi, toen Sevilla ondanks een akkoord met Aston Villa in een laat stadium de stekker uit de onderhandelingen trok.



Sevilla laat nu echter weten dat ‘er complete overeenstemming is tussen de betrokken partijen en dat de deal zonder twijfel snel rond zal komen’. Voor Wöber komt er zodoende na anderhalf jaar een einde aan zijn dienstverband bij Ajax. De 20-jarige verdediger slaagde er in die tijd nooit in om een onbetwiste basisplaats te veroveren en zag deze maand met Lisandro Magallán een extra concurrent binnenkomen.