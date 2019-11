Verwarring bij Chelsea: "Ik had niet eens door dat Ajax twee keer rood kreeg"

Chelsea keek dinsdagavond tegen Ajax op een gegeven moment tegen een 1-4 achterstand aan, maar kon in een bizar half uur toch terugkomen tot 4-4.

incasseerde in die periode rode kaarten voor Daley Blind en Joël Veltman, waarna de Amsterdammers met negen man verder moesten. De rommelig verlopen fase rondom de uitsluiting van de twee verdedigers zorgde ook bij Christian Pulisic voor verwarring.

"Dat maakte de wedstrijd nog wilder en gaf ons ook het vertrouwen om op zoek te gaan naar die twee doelpunten. Om eerlijk te zijn had ik eerst niet eens door dat ze twee rode kaarten hadden gekregen, het was vrij bizar", reageerde de Amerikaanse aanvaller na afloop van de wedstrijd tegenover de Engelse pers.

Voor Pulisic kwam het dan weer niet als een verrassing dat the Blues zich terug wisten te knokken in het duel: "In de rust zeiden we nog tegen elkaar dat we terug zouden komen en de wedstrijd zouden winnen. We zijn er altijd in blijven geloven."

dacht zelfs nog met de volle buit aan de haal te gaan nadat César Azpilicueta de 5-4 wist te maken. Zijn doelpunt werd na raadpleging van de VAR echter afgekeurd. "Het is zeker een avond om te onthouden, al hadden we natuurlijk liever de drie punten er nog bij gehad."

"Dit maakt de volgende wedstrijd nog belangrijker, volgens mij staan we nog steeds bovenaan in de groep. We moeten de volgende wedstrijd winnen en het ziet er goed uit voor ons. Dit laat ook onze teamgeest zien, we hebben veel talent maar dit draaide meer om de wil om te winnen."

Chelsea, Ajax en hebben op dit moment alle drie zeven punten in Groep H van de , waarbij de Amsterdammers op basis van onderling resultaat en doelsaldo bovenaan staan. Los Che zijn in Spanje de volgende tegenstander van Chelsea.