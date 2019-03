Vertrek van 'Mancunian' Tahith Chong was 'een klap' voor Feyenoord

Tahith Chong maakte woensdag een onvergetelijk debuut in de Champions League.

De negentienjarige aanvaller van Manchester United kwam in de tachtigste minuut van het uitduel met Paris Saint-Germain (1-3) als vervanger van Andreas Pereira binnen de lijnen en had zodoende een aandeel in het bereiken van de kwartfinales van het toernooi. Chong had afgelopen weekeinde tegen Southampton (3-2) al zijn debuut in de Premier League gemaakt.

Chong maakte zeven jaar deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord, alvorens hij ervoor koos om tot de jeugd van Manchester United toe te treden. De vleugelspeler mocht op 5 januari, in het FA Cup-duel met Reading (2-0), zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de Engelse club maken. Roy Makaay had Chong een jaar bij Feyenoord Onder-13 onder zijn hoede. "Meteen was duidelijk dat Tahith een zeldzaam talent was. Een allround buitenspeler", memoreert de nu spitsentrainer van Feyenoord in De Telegraaf .



"Behendig, in het bezit van een individuele actie en razendsnel." Het vertrek van Chong viel dan ook zwaar in Rotterdam-Zuid. "We hadden het zien aankomen, dat wel. De gesprekken over zijn eerste contract duurden gewoon te lang", herinnert de oud-international zich. "Tegen het financiële geweld van Manchester United viel gewoon niet op te boksen. Maar hoe je het ook wendt of keert: het was wel een klap."



Chong trainde in zijn laatste jaar bij Feyenoord individueel met Makaay, om te werken aan zijn scorend vermogen. Daarna verloor hij de tiener uit het oog, tot januari. "Hij was fysiek flink sterker geworden. Het zag er veelbelovend uit." De oud-aamvaller benadrukt dat het tijd is voor een nieuwe generatie. "We mogen onze handen dichtknijpen met Frenkie de Jong, Memphis Depay, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Hopelijk kan de generatie die daarachter komt, met jongens als Tahith, op termijn aansluiting vinden."