'Vertrek Sterling en De Bruyne en schrappen titel dreigt voor Manchester City'

Manchester City mag de komende twee seizoenen niet uitkomen in de Champions League, zo heeft de UEFA bepaald.

Volgens de Europese voetbalbond hebben the Citizens ongeoorloofde betalingen gedaan aan derden bij het aantrekken van jeugdspelers. Daarnaast heeft eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan naar verluidt schulden van weggewerkt met eigen geld.

Mocht de straf ook na het hoger beroep blijven staan, dan ontstaan er grote problemen voor Manchester City, zo weten verschillende Engelse media te zondag melden.

Volgens de Daily Mail moet de grootmacht uit Manchester in dat geval de financiële huishouding in zijn geheel herstructureren in de komende jaren. Als gevolg daarvan moeten grootverdieners als Raheem Sterling, Kevin De Bruyne en Aymeric Laporte wellicht verkocht worden.

Een uitgebreid onderzoek van de Premier League kan ervoor zorgen dat de landstitel uit 2014 wordt geschrapt, mochten financiële malversaties in het Etihad Stadium bewezen kunnen worden.

Het is niet duidelijk of het kampioenschap in dat geval naar , de nummer twee van destijds, gaat. Daarnaast is het mogelijk dat er puntenaftrek volgt over de huidige jaargang.

De handel en wandel van Manchester City tussen 2012 en 2016 is onder de loep genomen door de Premier League, met speciale aandacht voor de manier van werken van eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan.

De steenrijke eigenaar zou volgens The Guardian garant hebben gestaan voor het grootste gedeelte van het sponsorgeld van Etihad Airways, wat tegen de Financial Fair Play-regels van de UEFA is.

Eigenaren van voetbalclubs mogen niet ongelimiteerd verliezen aanvullen om zwarte cijfers te schrijven aan het einde van het jaar. De landstitel uit 2012 staat voorlopig niet op de tocht, zo wordt gemeld.

Onder meer Der Spiegel wist op basis van uitgelekte emails te melden dat Manchester City illegale betalingen heeft gedaan aan de zaakwaarnemer van Jadon Sancho.

Laatstgenoemde bracht enkele jaren door in de jeugdopleiding van de club. De beleidsbepalers van de regerend landskampioen van Engeland ontkennen de beschuldingen echter in alle toonaarden. Volgens Manchester City zijn voornoemde emails gehackt.