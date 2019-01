Vertrek Solanke bij Liverpool nabij, interesse Brighton

De spits leek eerder deze week op huurbasis naar Crystal Palace over te stappen, maar zou nu permanent naar een andere club over kunnen stappen.

Liverpool-spits Dominic Solanke staat op het punt om over te stappen naar Brighton & Hove Albion, dat hoopt om de enkelvoudig Engels international definitief vast te leggen.

Solanke kwam dit seizoen nog geen minuut in actie in het eerste elftal van the Reds en wil elders meer speeltijd krijgen.

Aanvankelijk leek het erop dat een huurovereenkomst de waarschijnlijkste optie zou zijn voor de twintigjarige, waar Crystal Palace interesse had in de voormalige Chelsea-speler.

Die deal liep eerder deze week stuk, waar the Eagles twijfels zouden hebben over de fitheid van Solanke wat ertoe had geleid op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. De winnaar van het WK Onder-20 met Engeland is de laatste tijd uitgeschakeld geweest vanwege een spierblessure.

Goal begrijpt echter dat Solanke over twee weken weer op het trianingsveld zal staan en dus beschibaar zou zijn om voor het einde van januari weer te spelen. Palace bezoekt Anfield op 19 januari, een wedstrijd die Solanke in ieder geval niet zou mogen spelen vanwege de Premier League-huurregels.

In plaats daarvan is het duidelijk dat Liverpool en Solanke opties overwegen van ten minste twee Premier League-clubs voor een definitieve transfer.

Een daarvan is Brighton, wiens technisch directeur, Dan Ashworth, Solanke goed kent van zijn tijd bij de voetbalbond. Zowel Huddersfield Town als Fulham hebben ook belangstelling getoond voor het vastleggen van Solanke, hoewel het onduidelijk is of er voldaan kan worden aan de vraagprijs van the Reds.

Liverpool waardeert Solanke waarschijnlijk op meer dan dertien miljoen euro, ondanks het feit dat hij slechts één doelpunt in de Premier League maakte in 27 wedstrijden voor de club.

Het idee van een transfer naar Brighton roept ondertussen een intrigerend idee op. De eerstvolgende Premier League-wedstrijd van Liverpool, op 12 januari, is in het Ames Stadium, waar ze zich hopen te herstellen van de eerste nederlaag dit seizoen tegen Manchester City donderdagavond.

Goal begrijpt dat de situatie zich dit weekend waarschijnlijk aanzienlijk zal ontwikkelen, maar het zou een grote verrassing zijn als Solanke binnen acht dagen tegen the Reds op het veld zou staan.

Liverpool overweegt nog steeds een huuraanbieding van Sporting Portugal voor vleugelaanvaller Rafa Camacho, maar zal hun beslissing op dat front uitstellen tot na de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers in de derde ronde van de FA Cup op maandag, waarbij de Portugese jeugdinternational waarschijnlijk betrokken zal worden.

Jürgen Klopp zal de nodige wijzigingen voorvoeren voor de wedstrijd in het Molineux, waar Nathaniel Clyne, Alberto Moreno, Adam Lallana, Naby Keïta, Xherdan Shaqiri, Daniel Sturridge en Divock Origi allemaal worden overwogen, samen met de getalenterde tienier Curtis Jones.