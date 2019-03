Vertrek De Koning maakt weg vrij voor Jonk bij Volendam

Hans de Koning is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van FC Volendam.

Het contract van de 58-jarige trainer loopt na dit seizoen af en wordt niet verlengd. Het afscheid van De Koning maakt de weg vrij voor een terugkeer van Wim Jonk. De geboren Volendammer was in het verleden in verschillende functies actief bij de club en lijkt komend voetbaljaar terug te keren als hoofdtrainer.

De Koning is bezig aan zijn tweede periode bij . De Rotterdammer werkte tussen 2012 en 2015 ook bij de club. Na dit seizoen komt er een einde aan de samenwerking. "Toen we begonnen, hebben we afgesproken dat we naar elkaar toe niets verplicht waren", vertelt de trainer in gesprek met NH Sport over zijn vertrek. "Volendam wil naar een andere structuur toe gaan werken, nou, dat is prima."



Dit seizoen combineerde De Koning zijn werkzaamheden bij Volendam met het hoofdtrainerschap bij de amateurs van ZAP uit Breezand. De oefenmeester werkte in het verleden ook bij onder meer , en . Hij weet nog niet of hij doorgaat als trainer in het betaalde voetbal. "Er zijn genoeg clubs vrij, maar er zijn ook vijfhonderd trainers. Er zal heus wel weer wat komen", klinkt het.



Het lijkt erop dat Jonk komend seizoen terugkeert bij zijn oude club Volendam. Hij zit sinds 2015 zonder club nadat hij vertrok als hoofd jeugdopleiding bij . Hij is echter niet de enige optie voor de Wijdbroeken . "Over de opvolging van Hans is nog niks bekend. Het klopt dat Wim Jonk ook op het lijstje staat. We hopen deze week met de verantwoordelijken bij FC Volendam bij elkaar te komen, want we moeten wel verder", laat voorzitter Henk Kras weten.