Vertrek bij PSV lonkt: "Ik wil ook weer niet voor het geld blijven zitten"

Hidde Jurjus wordt dit seizoen voor het tweede jaar op rij door De Graafschap gehuurd van PSV.

De 25-jarige sluitpost heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2021, maar hoopt komende zomer een stap te maken. "Ik zou heel graag naar het buitenland te gaan", geeft Jurjus te kennen in gesprek met Omroep Gelderland .

nam Jurjus in 2016 over van , waar hij de jeugdopleiding doorliep en zijn debuut maakte in het profvoetbal. Hij fungeerde een jaar als reservedoelman, waarna de Eindhovenaren hem de afgelopen drie seizoenen verhuurden aan Kerkrade en De Graafschap.

Jurjus kan naar eigen zeggen prima leven met het feit dat hij niet geslaagd is in Eindhoven. "Het was niet haalbaar en het is ook geen issue meer. Soms moet je ook een beetje geluk hebben dat alles de goede kant op valt."

"In mijn eerste seizoen bij PSV zat ik in de tegen op de bank. Stel, je komt erin. Dan kan het anders lopen. Maar de stap van of is al groot. Voor mij gold dat ook", stelt Jurjus.

Lees beneden verder

Hij plaatst daarentegen wel een kritische kanttekening in de houding van PSV. "Ik vind dat PSV in het contact met mij te weinig heeft gedaan de afgelopen jaren. Jonge jongens zouden daar meer profijt van kunnen hebben. Daar is denk ik winst te boeken. Ja, ik heb daar nog steeds een geweldig contract. Ik zou dief van mijn eigen portemonnee zijn, maar wil ook weer niet voor het geld blijven zitten."

"Er moet wel steeds een sportieve uitdaging zijn. Daar gaan we binnenkort weer samen naar kijken. En dan is het afwachten. Je bent van zo veel dingen afhankelijk", vervolgt de sluitpost.

Volgend seizoen wil Jurjus een stap maken en hij hoopt op het buitenland. "Ik weet dat we nu nog alle vrijheid hebben. Die koester ik. Het idee ergens de taal te leren, je aan te passen aan de cultuur en mee te moeten in de maatschappij van dat land. Daar sta ik enorm voor open."