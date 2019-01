'Vertrek Benatia komt op verkeerd moment na blessurenieuws bij Juventus'

Juventus neemt zeer waarschijnlijk op korte termijn afscheid van Medhi Benatia, die naar het Qatarese Al Duhail vertrekt.

De transfer van de Marokkaans international lijkt nu echter op een slecht moment te komen, aangezien La Vecchia Signora het de komende tijd moet zien te stellen zonder Leonardo Bonucci.

De verdediger liep zondag tijdens de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Lazio een enkelblessure op en verliet vervolgens op krukken het Stadio Olimpico. Volgens verschillende berichten uit Italië op maandagochtend is de Italiaan minstens een maand uitgeschakeld, waardoor hij in ieder geval de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Atlético Madrid op 20 februari lijkt te moeten missen.



De return van dat tweeluik in het Allianz Stadium staat voor 12 maart op het programma en het is de vraag of Bonucci dan weer helemaal fit zal zijn. Trainer Massimiliano Allegri ziet met Martín Cáceres waarschijnlijk wel een vervanger voor Benatia binnen komen, terwijl hij met Daniele Rugani en Andrea Barzagli nog twee spelers in zijn selectie heeft die centraal achterin uit de voeten kunnen.



Het is nu echter de vraag of Juventus akkoord gaat met de verkoop van Benatia. De 31-jarige stopper is naar verluidt al akkoord met Al Duhail, dat hem een jaarsalaris van vijf miljoen euro aanbiedt en Juventus tien miljoen wil betalen voor zijn diensten. Cáceres, die voor zes ton over komt van Lazio, is op zijn beurt zaterdag al medisch gekeurd in Turijn.