Vertrek Bale lijkt kwestie van uren na snoeiharde uitspraken Zidane

De dagen van Gareth Bale bij Real Madrid zijn geteld.

Hoewel trainer Zinédine Zidane zaterdagnacht gebruikmaakte van twee volledige elftallen tegen (3-1 nederlaag), bleef de Welshman negentig minuten op de bank in Houston. Na afloop van het duel op de International Champions Cup laat Zidane geen misverstand bestaan over het toekomstperspectief van Bale in Madrid.

"Bale speelde vandaag niet, omdat de club werkt aan zijn vertrek", maakte de oefenmeester duidelijk. "Ik hoop dat het snel wordt afgerond. Het zou heel mooi zijn als het morgen (zondag, red.) lukt." Volgens Zidane is het voor iedereen het beste als Bale de club verlaat. "Ik heb persoonlijk niets tegen hem, maar er komt een tijd waarop je beslissingen moet nemen. We moeten veranderingen doorvoeren." Zidane voegt eraan toe dat hij zelf heeft aangedrongen op het vertrek van Bale. "Zijn vertrek is het besluit van de trainer en van hemzelf, want hij kent zijn situatie."



Bale leek van plan om zijn contract in het Santiago Bernabéu uit te dienen, maar dat lijkt na de uitspraken van Zidane geen realistisch scenario meer. Het is volgens de trainer niet de vraag óf, maar wanneer de aanvaller afscheid neemt. "Ik weet niet of het 24 of 48 uur zal duren, maar het gaat gebeuren, en dat is voor iedereen positief." Het blijft voorlopig wel de vraag waar de dertigjarige Bale zijn loopbaan vervolgt. Hij is deze maand onder meer met zijn ex-club in verband gebracht.



Zidane zou Bale na afloop van afgelopen seizoen hebben laten weten dat hij er goed aan doet om een nieuwe club te vinden. De linkspoot kende een teleurstellend seizoen en de vele aanwinsten wijzen er al op dat de oefenmeester het in de komende voetbaljaargang over een andere boeg wil gaan gooien. Met de inkomsten van een eventuele uitgaande transfer van Bale kan bovendien bijvoorbeeld de komst van Paul Pogba (deels) bekostigen. De verbintenis van Bale loopt nog drie jaar door.