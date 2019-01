Vertraging voor Arsenal door supporter op spelersbus

Een supporter van Blackpool was namelijk uit protest tegen de eigenaar van zijn club bovenop de spelersbus van Arsenal geklommen. Hij weigerde er vanaf te komen en de spelersgroep van The Gunners moest daardoor met een andere bus, en met vertraging, van het spelershotel naar stadion Bloomfield Road reizen. Het duel is wel gewoon om half zeven van start gegaan.



Arsenal have been forced to change their team bus as Blackpool fans continue their attempt to postpone their FA Cup tie!



Supporters blocked the Gunners' bus from leaving the team hotel during their protests against the Oyston family.#BoycottArsenal #OystonOut pic.twitter.com/rd4D7TX9N8