Vertonghen neemt twijfel weg: "Geen reden om er over na te denken"

Jan Vertonghen is nog niet bezig met een eventueel afscheid bij de nationale ploeg van België.

In aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland kreeg de 31-jarige verdediger van de vraag hoe hij naar zijn toekomst kijkt. Onlangs zwaaide Marouane Fellaini af als international, terwijl de Rode Duivels het deze interlandperiode door blessures moet stellen door Vincent Kompany, Mousa Dembélé en Axel Witsel. "Mijn leeftijdsgenoten en ik kunnen niet ontkennen dat de vele wedstrijden, onze leeftijd en de impact van de competities hun tol eisen."

Vertonghen merkt dat zijn generatie op leeftijd raakt en op termijn meer internationals zullen afzwaaien. "Het is jammer dat zij er nu niet bij zijn, maar ze hebben nog niet afgezegd", aldus Vertonghen in de Belgische media. De ex-Ajacied denkt nog niet na over zijn afscheid en hij hoopt dat de huidige generatie nog minimaal een eindtoernooi kan spelen. "Ik zal zeker doorgaan tot het EK 2020. De beslissing over een afscheid bij de nationale ploeg moet iedereen individueel maken, al hoop ik dat ook de andere routiniers doorgaan tot minstens na het EK."



Dembélé zit in de herfst van zijn carrière en ruilde Tottenham Hotspur in januari in voor het Chinese Gouangzhou R&F. Vertonghen, 110-voudig international, zegt veel met zijn landgenoot gesproken te hebben over hun toekomst. "Zijn carrière duurt al drie jaar langer dan die van mij", aldus de verdediger. "Dat heeft een grote impact op je lichaam. Ik weet zeker dat zij niets liever willen dan hier te zijn, maar je lichaam moet ook meewillen. Soms is dat jammer genoeg niet het geval."



Vertonghen zegt zich fysiek goed te voelen. "Zoals ik me fysiek nu voel, heb ik ook geen reden om er over na te denken", klinkt het uit de mond van de Belgische recordinternational. Hij houdt echter wel een slag om de arm. "Je hebt vaak geen invloed op je lichaam. Er kan altijd iets gebeuren dat je niet voelt aankomen. Ik heb de voorbije maanden twee spierblessures gehad. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Heeft dat dan te maken met de leeftijd? Is dat dan het gevolg van het WK? Of is het gewoon pech? De toekomst zal dat uitwijzen. Veel jongens leven van toernooi naar toernooi en je moet dan beslissen na de eindronde. Dat zal veelal een individuele beslissing zijn."