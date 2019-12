Vertonghen groeit uit tot held van Tottenham; United stelt wederom teleur

Tottenham Hotspur blijft onder leiding van José Mourinho goed presteren in de Premier League.

De club uit Londen boekte een zwaarbevochten zege op dankzij een laat doelpunt van Jan Vertonghen en stijgt van de achtste naar de vijfde plek op de ranglijst.

moest tegelijkertijd genoegen nemen met een punt tegen , onder meer door toedoen van een schlemielig eigen doelpunt van Victor Lindelöf. Het team van Ole Gunnar Solksjaer moet daardoor voorrang verlenen aan Tottenham en heeft een punt minder.

Wolverhampton Wanderers - 1-2

De bezoekers uit Londen kenden een droomstart, met Lucas Moura als hoofdrolspeler. De middenvelder slalomde door de verdediging van the Wolves en schoot de bal vervolgens van binnen het strafschopgebied kiezelhard binnen.

In de slotfase van de eerste helft kreeg Eric Dier een grote kans om de voorsprong te verdubbelen, maar de middenvelder zag een knap schot op de lat terechtkomen. Na een uur spelen krulde Moura de bal net langs de paal.

Wolverhampton toonde veerkracht en kwam ruim twintig minuten voor tijd langszij. Adama Traoré was trefzeker met een fraai afstandsschot. Romain Saïss had de thuisploeg de winst kunnen bezorgen vijf minuten voor tijd, maar de alerte doelman Paulo Gazzaniga voorkwam een nederlaag van Tottenham met een fraaie redding.

Waar beide ploegen tevreden leken te moeten zijn met een gelijkspel, sloeg Tottenham in de toegevoegde tijd alsnog keihard toe in het Molineux.

Vertonghen was mee naar voren gekomen met een hoekschop van the Spurs en de Belgische verdediger wist de indraaiende bal van Christian Eriksen al koppend tot doelpunt te verwerken.

Een grote klap voor Wolverhampton, dat niet meer bij machte was om een slotoffensief in te zetten. Daar was ook geen tijd meer voor, want luttele minuten na de treffer van Vertonghen klonk het laatste fluitsignaal.

Manchester United - Everton 1-1

Een komisch eigen doelpunt zorgde ervoor dat het team van Duncan Ferguson met een minimale voorsprong het rustsignaal haalde. Na een corner vanaf de rechterkant werd David de Gea geblokt door Dominic Calvert-Lewin en ging de bal in een keer via Lindelöf in het doel: 0-1.

Het doelpunt in de 36e minuut volgde na een fase waarin Everton goed druk zette op Manchester United, dat alleen in de openingsfase een goede indruk achterliet. Jesse Lingard en Marcus Rashford konden de kansen echter niet verzilveren.

Domper op de eerste helft voor Everton was het uitvallen van Lucas Digne na 25 minuten spelen. In de tweede helft zag Everton zich genoodzaakt om hoofdzakelijk tegen te houden en speelde men met slechts twee man voorin.

Onder leiding van een geïnspireerde Daniel James slaagde Manchester United erin om een nederlaag te voorkomen. De aanvaller sneed naar binnen en gaf het leer aan de ingevallen Mason Greenwood, die de bal laag tegen de touwen schoot: 1-1.

In de resterende speeltijd kon het duel zodoende nog alle kanten op, maar een goede redding van De Gea op een schot van Alex Iwobi liet het duel toch onbeslist eindigen. Opvallend: invaller Moise Kean werd na twintig minuten zelf gewisseld en dat leek niet vanwege blessureleed.