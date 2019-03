Vertonghen: "Een rentree bij Ajax blijft altijd een optie"

Jan Vertonghen herhaalt nogmaals dat hij ooit best zou willen terugkeren bij Ajax. De Belg is al aan zijn zevende jaar bij Tottenham Hotspur bezig.

Vertonghen maakte in het verleden drie jaar deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en de verdediger speelde vervolgens, onderbroken door een seizoen op huurbasis bij RKC Waalwijk, zes jaar in de hoofdmacht van de Amsterdammers. In 2012 volgde een vertrek naar de Spurs.



De 31-jarige verdediger werd de afgelopen jaren echter ook meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA en de Rode Duivel houdt de deur voor Ajax nog altijd open: "Er wordt vaak naar gevraagd hoe het zit. Het hangt echter van zoveel factoren af", vertelt Vertonghen, die zaterdagmiddag met zijn ploeg gelijkspeelde tegen Arsenal (1-1), in gesprek met Ziggo Sport.



"Fitheid, waar heb ik zelf zin in, wat wil de club met mij... Maar het zal altijd een optie blijven", vervolgt hij zijn verhaal. De 110-voudig international van de Belgische nationale ploeg ligt nog tot medio 2020 vast bij Tottenham, nadat de club in december van het afgelopen jaar een optie in zijn huidige verbintenis lichtte.



Ajax pikte afgelopen zomer ook Daley Blind en Dusan Tadic op in de Premier League en Wim Kieft hoopt op zijn beurt dat iets soortgelijks mogelijk is met Vertonghen: "Dat zijn aanwinsten voor het Nederlands voetbal. Jan moet het zelf bepalen, maar ik zou het toejuichen", is de voormalige aanvaller van de Amsterdammers duidelijk.