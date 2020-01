'Verschrikkelijke blessure' zet mogelijk streep door seizoen Willems

Het seizoen van Jetro Willems zit er mogelijk op. De linksback van Newcastle United viel zaterdag geblesseerd uit tegen Chelsea (1-0 zege).

Willems werd per brancard afgevoerd en een dag later spreekt trainer Steve Bruce de vrees voor een ernstige blessure uit. Bruce houdt rekening met een kruisbandblessure die de linkspoot wellicht maandenlang aan de kant zal houden.

Het ging voor Willems mis in de negende minuut. Bij een duel met Callum Hudson-Odoi tikte de linksback de bal weg met zijn rechtervoet, maar zijn linkerknie kwam gehavend uit de strijd. Het leek erop dat hij zich verstapte; Willems kermde het uit van de pijn.

Uit frustratie sloeg hij meermaals tegen het gras aan, terwijl meteen duidelijk was dat hij pijn had. De ex-speler van liet zich op het veld behandelen, maar kon duidelijk niet meer verder.

"Het ziet eruit als een verschrikkelijke blessure voor Jetro", wordt Bruce geciteerd door Sky Sports. "Het is een grote klap voor ons." Het uitvallen van Willems vergroot de zorgen bij ; eerder deze week raakte Paul Dummett al geblesseerd aan zijn hamstring in het -duel met Rochdale (4-1 zege). Zodoende zijn the Magpies in vier dagen tijd twee linksbacks kwijtgeraakt, zo weet Bruce.

"Het ziet er niet goed uit voor Paul Dummett, dus we hebben opeens een groot probleem op die positie", zegt de oefenmeester. Als Willems een kruisbandblessure heeft opgelopen, dan heeft de huurling van zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld en lijkt ook het EK onhaalbaar.

"We vrezen dat het zijn kruisband is. We hebben pech, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt als in de afgelopen weken", doelt Bruce op de overvolle ziekenboeg.

Het zou niet de eerste ernstige knieblessure zijn voor Willems. Zo stond hij de gehele eerste seizoenshelft van 2015/16 aan de kant door een kwetsuur aan de knie, toen nog als speler van PSV. Eerder in zijn loopbaan, in het najaar van 2013, hield een knieblessure hem iets minder dan een maand aan de kant.

De laatste blessure van Willems dateert van april 2017, toen hij last had van zijn hamstring en één duel miste.