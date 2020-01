Verratti: "PSG heeft vier van de tien beste spelers ter wereld"

Marco Verratti is vol lof over de aanvallers van zijn ploeg na de 6-1 zege op St-Etienne op woensdagavond.

De middenvelder van Paris Saint-Germain geniet op het veld, waar hij een veelgeprezen voorhoede voor zich heeft.

Wat hem betreft heeft vier van de tien beste spelers ter wereld, zo sprak hij uit na de gewonnen kwartfinale van de Coupe de la Ligue.

Trainer Thomas Tuchel koos voor een uiterst aanvallende formatie, waarbij Mauro Icardi, Angel Di Maria, Neymar en Kylian Mbappé allen aan de aftrap stonden.

Die beslissing betaalde zich uit met een hattrick voor Icardi, terwijl Neymar en Mbappé ook scoorden nadat Wesley Fofana de bezoekers al in de 31e minuut met tien man achterliet na een rode kaart.

Verratti, ook een vaste basisspeler, genoot van de wervelende show die zijn aanvallende collega's op de mat legden. "Het was onze eerste thuiswedstrijd van 2020 en vorig seizoen werden we in deze fase van het toernooi uitgeschakeld."

"Daarom hebben we deze wedstrijd met zoveel focus benaderd en we startten goed", concludeert Verratti bij Canal+. "De rode kaart maakte het makkelijker en het is een verdiende overwinning."

"Voor de wedstrijd prentten we ons al in dat we alles moesten geven, de hele tijd. Na afloop zijn we zeer blij met de resultaat. We mogen ons gelukkig prijzen met vier van de tien beste spelers ter wereld in onze ploeg."

"Het is geweldig om die luxe te hebben. Dat is ook waarom de coach het systeem heeft omgezet, want het is lastig om een van die vier op de bank te moeten posteren."

Icardi is de enige nieuwe speler in de voorhoede van PSG dit seizoen, nadat hij op de laatste dag van de zomerse transfermarkt werd gehuurd van .

De Argentijn doet het uitstekend met 17 goals in alle competities en Verratti geeft toe dat hij verrast is dat de Argentijn zo voortvarend is gestart in Parijs.

"Mauro? Hij weet gewoon dat de bal naar hem toe komt en dat hij zal scoren. Hij is er altijd klaar voor", looft Verratti.

"Dat is de beste eigenschap van Mauro. We dachten niet dat hij zó goed zou zijn, want de eerste zes maanden zijn altijd lastig, maar hij is geweldig. We hopen dat hij dit vast kan houden."