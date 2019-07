Verraste Zinchenko in tranen: "Ik wil graag contact houden met hem"

Oleksandr Zinchenko baalde stevig van het vertrek van Vincent Kompany bij Manchester City.

De verdediger was jarenlang actief voor the Citizens en groeide uit tot clubicoon, maar besloot deze zomer over te stappen naar , waar hij speler/trainer is. Zinchenko was net als de fans niet op de hoogte van de plannen van Kompany.

"Ik was aan het huilen, omdat niemand het had verwacht", zegt de verdediger annex middenvelder, geciteerd door Goal. "Ik wil graag contact houden met hem. Voor mij is hij echt een levende legende. Ik mag van geluk spreken dat ik met hem gevoetbald heb. Vorig seizoen heeft hij me bijvoorbeeld veel geholpen, zowel binnen als buiten het veld."



"Ik weet nog goed dat hij me een paar keer apart nam na de trainingen. Hij ging toen nog eens veertig minuten met mij aan de slag om me te helpen beter te worden", aldus Zinchenko, die de Belgische stopper in de toekomst wel manager ziet worden van . "Waarom niet? Hij zou het aankunnen. Hij is de slimste gast die ik ken."



Zinchencko is nog altijd blij dat hij onderdeel uitmaakt van de selectie van de Engelse grootmacht. "Dat was altijd al een droom voor mij, om onderdeel uit te maken van deze grote familie. Ik heb ervan gedroomd, maar nu moet je gewoon hard werken. Iedere dag moet je laten zien dat je het niveau aankunt. Iedere dag moet je vechten voor je plek."