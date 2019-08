Verrassingen bij Feyenoord: Wouter Burger en Luis Sinisterra starten

Jaap Stam heeft enkele verrassingen in huis voor de eerste competitiewedstrijd van Feyenoord.

De nieuwbakken trainer heeft zondagmiddag tegen basisplaatsen over voor Wouter Burger en Luis Sinisterra. Ook Leroy Fer begint in De Kuip.

Achterin en in het doel kiest Stam wel voor ervaring, maar op het middenveld en voorin heeft de oefenmester enkele gewaagde keuzes gemaakt. Behalve Burger bestaat het middenveld van zondag tegen Sparta namelijk uit Orkun Kokcü en de meer ervaren Leroy Fer. Renato Tapia begint op de reservebank.

Lees beneden verder

Voorin kan Sinisterra verrassend rekenen op een basisplaats. De Colombiaanse rechtsbuiten speelde vorig seizoen in de geen enkele keer vanuit de basis: zijn vijf competitieoptredens kwamen alle vanaf de bank.

Sinisterra krijgt de voorkeur boven onder anderen Sam Larsson. In de spits is Stam aangewezen op Dylan Vente, daar aanvalsleider Nicolai Jörgensen nog altijd niet beschikbaar is vanwege een blessure.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; St Juste, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Burger, Kökcü, Fer; Berghuis, Vente, Sinisterra.