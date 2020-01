Verrassing in voorhoede van PSV blijft uit bij competitiehervatting

De opstelling van PSV bij de hervatting van de Eredivisie is bekend.

In de uitwedstrijd tegen ruimt Ernest Faber basisplaatsen in voor onder meer Cody Gakpo, wiens entree ten koste gaat van Ritsu Doan. Voor Gakpo is het zijn achtste basisplek van het seizoen in de .

Bovendien kan weer beschikken over Steven Bergwijn, die vanaf de aftrap begint. De wedstrijd tussen VVV en PSV begint zondagmiddag om 12:15 uur.

Bergwijn was vanwege een spierblessure niet meegereisd naar het trainingskamp in Qatar, maar hervatte de training deze week volledig. Niets staat zijn rentree daarom in de weg, al is het de vraag of hij negentig minuten kan meedoen. Sam Lammers behoort niet tot de selectie; de aanvaller is bijna hersteld van de knieblessure die hem al een half seizoen aan de kant houdt, maar is nog niet fit genoeg voor een invalbeurt. Michal Sadílek zit al ruim een maand in de lappenmand.

Na het vertrek van Jeroen Zoet zit doelman Youri Roulaux van Jong PSV voor het eerst op de bank bij PSV 1; ook Robbin Ruiter is reservedoelman.

Dinsdag schreef het Eindhovens Dagblad dat een verrassende basisplek voor talent Noni Madueke 'niet uitgesloten' was: de Engelse aanvaller kreeg vanwege de absentie van spelers als Donyell Malen, Steven Bergwijn en Kostas Mitroglou de kans als spits tijdens het trainingskamp in Qatar.

In de duels met en KAS Eupen maakte Madueke een goede indruk, maar zijn debuut in het betaald voetbal blijft nog even uit. Wel behoort hij tot de wedstrijdselectie en zou Madueke dus kunnen invallen.

Lees beneden verder

Bij het VVV van debuterend hoofdtrainer Hans de Koning maakt Oussama Darfalou direct zijn debuut. De Limburgers huren de spits in de tweede seizoenshelft van en hij vormt een voorhoede met Jerome Sinclair en Johnatan Opoku. VVV heeft bovendien weer de beschikking over Lee Catterole, die sinds begin november aan de kant stond met blessureleed. De controleur begint in de basis tegen PSV, dat een zege nodig heeft om van de derde plaats te stoten. VVV staat zestiende, met twee punten achterstand op nummer vijftien .

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Röseler, Kum, Janssen; Linthorst, Cattermole, Van Ooijen; Opoku, Darfalau, Sinclair.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Baumgartl, Schwaab, Boscagli; Rosario, Ihattaren, Thomas; Bruma, Bergwijn, Gakpo.