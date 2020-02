Verrassing in opstelling Feyenoord na vertrek Larsson: "Hij is linksbuiten"

Dick Advocaat kan niet langer beschikken over Sam Larsson, die voor circa vijf miljoen euro de overstap maakt naar het Chinese Dalian Yifang.

De trainer van kiest zondag tegen voor een opmerkelijke vervanger. Ridgeciano Haps, normaal gesproken linksback, start in Eindhoven als linksbuiten.

Daarnaast heeft ook Robert Bozenik, die een voortvarende start kent in Rotterdam, wederom een basisplaats bij Feyenoord.

"Nu Larsson weg is, hebben we nog een aantal opties: Haps, Jens Toornstra, Orkun Kökçü of eventueel een ander systeem, maar zondag tegen PSV speelt Haps als linksbuiten", wordt Advocaat op de persconferentie geciteerd door onder meer NU.nl.

Haps moet vanaf de linkerkant voor aanvoer zorgen richting Bozenik. "Nicolai Jörgensen is nog geblesseerd. Ik verwacht hem niet binnen een paar dagen terug en daarom speelt Bozeník. Hij heeft tijd nodig, maar hij heeft nu al zijn inbreng."

Advocaat heeft vrede met het tussentijdse vertrek van Larsson bij Feyenoord. "Voor beide partijen is het een goede deal", benadrukt de ervaren oefenmeester. "We weten dat het contract van Larsson nog een jaar doorloopt, daarna is hij transfervrij."

"Als je zo'n bedrag kan krijgen voor een speler als Larsson, dan is dat voor Feyenoord prachtig. Op zich is het een goede speler, anders word je niet voor dat bedrag weggehaald door een Chinese club."

Feyenoord heeft de achterstand op koploper teruggebracht tot zeven punten. Advocaat is blij met de sterke reeks van zijn ploeg, maar een rol in de titelstrijd dicht hij zijn formatie niet toe.

"Laten we eerst maar eens kijken hoe we in Eindhoven spelen", verwijst Advocaat naar de uitwedstrijd tegen PSV van zondag. "Ik snap dat mensen erover beginnen, maar wij kijken echt wedstrijd voor wedstrijd. Europees voetbal halen en de beker blijven op dit moment prioriteit."