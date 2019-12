Verrassende transfer lonkt voor Myron Boadu en Cyriel Dessers

In de zoektocht naar een nieuwe spits is Sporting Portugal volgens A Bola uitgekomen in de Eredivisie.

Cyriel Dessers van en Myron Boadu van zijn kandidaten om de voorhoede te versterken, aldus de Portugese sportkrant. Sporting zou in januari al willen toeslaan, daar het dringend behoefte heeft aan vers bloed in de voorste linie.

De opties van Silas, de trainer van Sporting, zijn voorin beperkt. Luiz Phellype is de vaste keus in de spitspositie en verder heeft Silas alleen de twintigjarige Pedro Mendes achter de hand.

Het talent was dit seizoen weliswaar goed voor 14 doelpunten in 16 optredens voor Sporting Onder-23, maar wordt nog niet rijp geacht voor een basisplek. Dit seizoen mocht hij driemaal invallen bij Sporting in de , waaronder in de uitwedstrijd tegen van 19 september.

Daarin wist hij te scoren, maar het was niet genoeg voor een goed resultaat (3-2 nederlaag). "De Nederlandse markt wordt goed in de gaten gehouden door de clubleiding van Sporting", zo verzekert A Bola.

"En niet alleen omdat Marcel Keizer tot voor kort de trainer was. De scouting van de club houdt de al langere tijd scherp in de gaten."

Een vertrek van Boadu of Dessers naar Sporting is echter wel afhankelijk van de inkomsten die de nummer vier van de Liga NOS in januari zal genereren uit uitgaande transfers. Pas als spelers worden verkocht, heeft Sporting de middelen om zich te roeren op de transfermarkt.

Boadu ligt tot medio 2023 vast in Alkmaar, terwijl Dessers een contract tot medio 2022 heeft in Almelo. De Belg verkeert in bloedvorm en is momenteel topscorer van de Eredivisie, met elf doelpunten uit vijftien wedstrijden.

Eerder op de vrijdag werd hij door verschillende Italiaanse media nog in verband gebracht met Cagliari. Vorige maand claimde Calciomercato dat er ook voorzichtige Italiaanse belangstelling is voor Boadu: zou meermaals voor hem op de tribune hebben gezeten.