Verona-trainer Juric baart opzien met interview over incidenten rond Balotelli

Na de thuiszege van Hellas Verona op Brescia (2-1) gaat het voornamelijk over de racistische spreekkoren vanaf de tribunes richting Mario Balotelli.

Ivan Juric, trainer van Hellas Verona, komt met een opvallende lezing van de gebeurtenissen en stelt dat er geen sprake was van racisme.

"Ik ben niet bang om te zeggen dat er geen racistische spreekkoren waren vandaag. Misschien hebben ze deze geweldige speler uitgejouwd of bespot, maar verder was er niks. Niets", zegt Juric in gesprek met Sky Italia. De Kroatische oefenmeester veroordeelt het racisme in Italië overigens wel. "Ik ben heel vaak uitgemaakt voor smerige zigeuner en in Italië begint het normaal te worden om buitenlanders overal de schuld van te geven, maar dat was vandaag niet het geval."

"Je kan het hem vragen, maar er gebeurde niks. Ik walg van racisme en ik zal de eerste zijn om het te veroordelen, maar er was daarvan vandaag geen sprake. Ze hebben hem uitgedaagd met sarcastische spreekkoren, die waren niet racistisch. Iedereen die iets anders beweert, liegt", klinkt het stellig uit de mond van de oefenmeester. Het is niet de eerste keer dat de aanhang van Hellas Verona gelinkt wordt aan racisme.

Balotelli trapte als reactie een bal het publiek in en stormde het veld af, richting de kleedkamer. Ploeggenoten van Balotteli zorgden er uiteindelijk voor dat de spits weer ging spelen.

Juric: "Het is absoluut onacceptabel om in 2019 nog racisme te zien en ik zal mijn fans altijd veroordelen als er daar sprake van is. Ze riepen 'Mario' op een sarcastische manier. Hij trapte de bal de tribunes in en dat is zijn probleem."