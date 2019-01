Vernietigend betoog: "We zijn ons vertrouwen in de arbitrage verloren"

Fortuna Sittard wist de thuiswedstrijd tegen Vitesse zondagmiddag dankzij een spectaculair laatste kwartier met 2-1 te winnen.

Nadat Lars Hutten in minuut 74 voor de gelijkmaker had gezorgd, bezorgde Finn Stokkers de Limburgse promovendus in de blessuretijd het volle pond. Ondanks de overwinning heeft men bij Fortuna na afloop het nodige aan te merken op de arbitrage.

Clubeigenaar Isitan Gün ging gedurende de wedstrijd al los via Twitter . Vitessenaar Matus Bero kreeg de bal in de slotfase bij een 1-1 stand in eigen strafschopgebied op de hand, maar Martin Perez vond het onvoldoende voor een penalty en werd uiteindelijk ook niet gecorrigeerd door de videoscheidsrechter (VAR). "Helaas is de VAR een zwarte komedie geworden in de Eredivisie. Het vereist een speciaal talent om een 'assistent-scheidsrechter-systeem' zo slecht te gebruiken", twitterde Gün cynisch.



De clubeigenaar zette zijn vurige betoog na het laatste fluitsignaal door: "Ondanks onze overwinning blijf ik bij mijn mening. Het gaat niet om winnen of verliezen, maar om fair play. We zijn ons vertrouwen in de Nederlandse arbitrage verloren." Het betoog van Gün kan moeilijk los worden gezien van de bekerwedstrijd die Fortuna afgelopen woensdag in De Kuip speelde tegen Feyenoord (4-1 nederlaag).



De Limburgers kregen toen zelf wél een strafschop tegen, nadat Kai Heerings de bal ongelukkig op de hand had gekregen. "Scheidsrechters zijn onderdeel van het spel en kunnen net als ieder ander een slechte dag hebben. Maar hier is sprake van een overduidelijk patroon en wij eisen een eerlijk, onbevooroordeeld, rechtvaardig, objectief perspectief op de wedstrijden", stelt Gün. "Dat gezengd hebbende, wens ik de scheidsrechter van vandaag het allerbeste in de toekomst en wil ik benadrukken dat deze woorden niet persoonlijk aan hem, of iemand anders, zijn gericht. Een systematische herziening van gezond verstand is hard nodig."