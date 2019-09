Vernietigend betoog in NOS-podcast: "We weten dat Valentijn in de war is"

Arno Vermeulen heeft maandag in de NOS Voetbalpodcast vernietigend uitgehaald naar Valentijn Driessen van De Telegraaf.

Driessen uitte kritiek op de NOS, dat volgens de journalist 'na een foute analyse met een peperdure polonaise achter Oranje' aan zou lopen. Vermeulen reageert verbolgen op die uitspraken.

'Met de succesreeks en de uitzendrechten voor de kwalificatieduels op zak worden de KNVB en het inmiddels omarmd door een NOS-octopus met ontelbaar veel armen.'

'De enorme groep van NOS-medewerkers - zeker zo'n twintig man - loopt mee in de polonaise en crosst op kosten van de staat in het kielzog van Oranje door heel Europa om alle uiteenlopende gesubsidieerde uitzendkanalen te exploiteren', aldus Driessen in zijn column.

Nederland speelt maandagavond in de EK-kwalificatie tegen Estland. "Valentijn Driessen, is die eigenlijk in Tallinn?", vraagt Vermeulen in gesprek met commentatoren Jeroen Grueter en Jeroen Elshoff, die ter plaatse zijn.

Grueter bevestigt dat Driessen samen met Mike Verweij aanwezig is. "Klopt het dat er steeds iemand met een witte jas achter hem aanloopt, omdat hij in de war is?"

Vermeulen begint vervolgens een betoog tegen Driessen. "We weten dat Valentijn al een tijdje in de war is. Denkt u maar even aan de wedstrijd tegen , waar hij niet meeging omdat kansloos was", aldus Vermeulen.

Lees beneden verder

"En dat Lucas Moura van gewoon alle ruimte zou moeten krijgen van Ajax, omdat-ie toch nooit een goal maakt. Kortom, het gaat niet goed met Valentijn. Dus of jullie wel aardig tegen hem willen zijn en hem de hartelijke groeten willen doen."

Driessen uitte in zijn column ook kritiek op de NOS-documentaire De Staat van Oranje, waarin de slechte staat van het Nederlands elftal werd besproken.

"Daar heeft hij met regelmaat al over geschreven, zo'n beetje om de drie weken", aldus Vermeulen. "Maar hij roept nu dat de NOS plotseling het Nederlands elftal omarmt nu we de rechten hebben. Hij is vergeten dat we in de tijd van die documentaire ook gewoon de rechten hadden."