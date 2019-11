'Vernederde Zoet kreeg vlak voor de aftrap schokkende mededeling'

Jeroen Zoet baalt stevig van zijn huidige rol bij PSV.

De doelman gold jarenlang als de eerste keus onder de lat bij de Eindhovenaren, maar werd zondag gepasseerd door trainer Mark van Bommel na enkele matige optredens. Volgens zowel De Telegraaf als het Eindhovens Dagblad meldt dat Zoet vlak voor de nederlaag tegen (2-1) een nieuwe dreun moest incasseren.

Zoet kreeg vrijdag al te horen dat hij werd gepasseerd ten faveure van Lars Unnerstall. Volgens de genoemde kranten kreeg de doelman vlak voor de warming-up ook nog mee dat hij geen tweede, maar derde keeper was in Tilburg. 'Die onverwachte boodschap en de manier waarop deze werd gecommuniceerd, kwam keihard binnen bij de man die ruim zes jaar onafgebroken onder de lat stond bij ', aldus De Telegraaf . Zoet zocht in de tweede helft de spelersbus op, nadat Van Bommel niet meer wilde dat Zoet op de bank plaatsnam uit vrees voor een bepaalde beeldvorming.

'Al snel ontstond het beeld van de gefrustreerde keeper die even nergens mee te maken wilde hebben. Maar niets blijkt minder waar. Zoet wilde juist wél de professional zijn. Ondanks de dreun die hij (door een verbijsterend misverstand in de communicatie?) vlak voor de wedstrijd kreeg, wilde hij zijn ploeggenoten ondersteunen, gewoon op de bank plaatsnemen en in de rust van de wedstrijd ook niet afhaken', aldus het dagblad.

Ook het Eindhovens Dagblad stelt dat Zoet verbijsterd was over de gang van zaken. 'Zoet verkeerde in de veronderstelling dat hij in Tilburg tweede goalie zou zijn en vond het normaal dat hij zich professioneel zou opstellen en als sportman zou terugvechten. Kort voor de warming up van Willem II-PSV kreeg Zoet te horen dat hij geen tweede, maar derde keeper was tijdens het duel met Willem II', zo klinkt het.

Zoet kreeg op social media veel verwijten nadat hij in de spelersbus ging zitten, maar de krant verdedigt de doelman door te stellen dat de Oranje-international louter handelde uit opdracht van Van Bommel, die niet wilde dat Zoet in beeld zou komen bij goals van PSV en/of Willem II. 'De angst voor de camera's en de onbeheersbaarheid komt nu als een boemerang terug. (...) Zoet is door de gang van zaken vernederd en had na vele jaren trouwe dienst een beter lot verdiend.'