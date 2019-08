Vernederde Icardi moet rugnummer afstaan aan Lukaku

Romelu Lukaku is de nieuwe nummer 9 van Internazionale, zo maakt de club wereldkundig.

De Belgische spits werd donderdag voor 80 miljoen euro overgenomen van en lijkt een prominente rol te krijgen onder de nieuwe trainer Antonio Conte.

De Italiaan wilde per se een sterk aanspeelpunt en heeft dat met Lukaku gevonden. Hij krijgt rugnummer toegewezen, wat normaal gesproken voor de eerste spits is bedoeld.

Het probleem is echter dat dit nummer al in gebruik was, maar de clubleiding heeft Mauro Icardi opgedragen om dit door hem zo geliefde nummer af te staan aan de nieuweling.

Voor Icardi zijn de druiven extra zuur omdat hij vorig seizoen ook al de aanvoerdersband in moest leveren en steeds verder richting de uitgang wordt gedrongen door de clubleiding.

Eind vorig seizoen miste hij al een serie wedstrijden. Club en speler repten over een onduidelijke blessure, maar diverse media schreven over een ruzie tussen Inter en Icardi, die al tijden in onmin leven met elkaar.

Ook Conte wenst geen gebruik van hem te maken en diverse topclubs werden gelinkt aan de Argentijns international, die tot op heden geen bevredigende aanbieding heeft ontvangen, terwijl , en het zouden proberen.

Momenteel lijkt Napoli de meest waarschijnlijke optie voor de aanvaller, die nog een contract heeft voor twee jaar. De 26-jarige spits zou een voorkeur hebben voor Juventus, waar men naast Lukaku greep.

Volgens Corriere dello Sport is ook een ruildeal met AS Roma mogelijk, aangezien Inter ook Edin Dzeko in zou willen lijven als versterking voor het aanvallersgilde.